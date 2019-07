Verstappen denkt dat ‘ie sneller is dan Hamilton

MV33 draait niet om de hete brij heen.

Het leven van een moderne F1 coureur is niet alleen glitter, glamour en SIM racen. Voor de coureurs is het om de races heen vaak hard werken. Praatjes houden bij sponsors, handen schudden met bobo’s, handtekeningen neerkrabbelen voor fans, je kent het wel. Het ergste aan de job is echter ongetwijfeld het te woord staan van journalisten die goede vragen stellen.

Voorafgaand aan de race in Duitsland was Max Verstappen aan de beurt bij Kai Ebel. Deze vrolijke Duitse knakker is zeg maar de Olav Mol van Duitsland. De twee hebben zelfs dezelfde spelletjes voor de coureurs, waaronder een serie Ja/Nee vragen. Het enige verschil is dat ‘de rode kaart’ om een vraag te skippen is vervangen door ‘een joker’. Oh en Jack Plooij staat er bij de Duitse versie natuurlijk niet bij.

Kai had een paar pittige vragen voorbereid voor Max en omdat Max Max is, beantwoordde hij die allemaal zonder veel gemor. Dat levert de nodige hete info op, die helaas wel een beetje koud water gooien toekomstige speculaas-artikelen. Maar goed, daar passen we dan wel weer een mouw aan. Voor nu de vragen/stellingen en Max’ antwoorden:



Max je bent beter dan je vader Jos?

Ja.

Max, je rijdt in 2020 weer gewoon voor Red Bull?

Ja.



Max, je wordt uiterlijk 2021 voor het eerst kampioen?

Ja.

Max, je hebt meer snelheid dan Hamilton?

Ja.

Max, België is mooier dan Nederland?

Nee.



Max, er komen nog veel aanvaringen tussen jou en Leclerc?

Nee.

Max, Duitse vrouwen zijn beter dan Nederlandse vrouwen?

Ja.

Waarvan akte.