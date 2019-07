Tesla zet fansla’s vanaf nu schaakmat

Gooi maar om die koning.

Tesla doet niet alles goed, maar zo af en toe kan je niet anders dan diep respect hebben voor de nerdy gimmicks van Musk en zijn mannen. Zo ook nu, want als het goed is kunnen Tesla-rijders binnenkort genieten van een gezellig potje schaak tegen hun geliefde auto. Het doet me denken aan mijn jeugd, toen ik keihard spijbelde tijdens de Wiskunde B les om op hertenjacht te gaan een potje schaak te spelen met mijn mattie Gert-Jan. Daar gaat de street cred…

Het edele schaakspel is samen met een racegame de laatste toevoeging aan Tesla’s ‘in-car arcade’. We schreven hier eerder ook al een paar keer over. Het is de bedoeling dat er ook hele serieuze moderne games naar het grote scherm in Tesla’s middenconsoles komen. Sinds vorig jaar is er al de Teslatari, een emulator voor oude atari-games.

Voor wat betreft het schaakspel is het wel een beetje de vraag hoe slim Tesla de computer heeft gemaakt. Durven ze het aan om de ego’s van hun kopers helemaal kapot te maken, of laten ze die stiekem winnen? In onderstaande PR-video lijkt in ieder geval het eerste het geval te zijn.

Wil jij ook gigantische schaakstukken in je tuin neerzetten? Laat het weten, in de comments!