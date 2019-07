Verstappen en Norris trolleren Ocon in 24 uur van Spa

Lando geeft de voorzet, Max kopt 'm feilloos binnen.

Het leek er even op dat Esteban Ocon dichtbij een imminente F1 comeback was afgelopen week. Inmiddels heeft Haas F1 de geruchten dat zij een manier zoeken om Grosjean naar de uitgang te derigeren weer ontkend. Of dat komt omdat teambaas Günther Steiner eindelijk afgekoeld is, of omdat ze zich gewoon gerealiseerd hebben dat het financieel niet handig is om Romain de zak te geven zullen we wellicht nooit weten.

Toch leeft Esteban kennelijk nog in de hoofden van zijn collegae. Zo deden Max Verstappen en Lando Norris dit weekend gebroederlijk mee aan de virtuele 24 uur van Spa. De twee maken samen deel uit van Team Redline in iRacing. Uiteraard won de equipe waar Max en Lando deel van uitmaakten de race, hoewel dat nog even spannend werd nadat het rempedaal van Max’ simulator afbrak. Zelfs in de sim heeft die jongen mechanische pech. Gaat ‘ie dan toch lomp met het materiaal om?

Lando Norris kon het virtuele stuur gelukkig nog net op tijd overnemen om de winst zeker te stellen. Het meest hilarische moment in de race deed zich echter al eerder voor, toen Max een R8 in BWT-livery inhaalde. Norris grapte op dat moment dat het Ocon was, waarop Max antwoordde: “Dan word ik zo aangereden”.

Onder de streep is het vooral duidelijk dat deze jongens het racen echt leven. Ik zie Vettel en Hamilton nog niet zo snel een heel weekend naar een computerschermpje turen. Geen wonder dat de oude garde het zwaar te halen heeft ten opzichte van deze nieuwe generatie coureurs.

Beelden via het Twitch-kanaal van Lando Norris