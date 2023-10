Verstappen dist boe-roepers tijdens Wilhelmus

Verstappen dist de boe-roepers maar weer eens. Maar hoort dit gedrag wel thuis in deze sport?

De doorgewinterde Formule 1-fan kan er maar niet aan wennen: het extreme gejuich of juist boe-geroep bij een Grand Prix. Het is echt iets van de laatste tijd. Vroeger ging het publiek boe-roepen als er écht iets aan de hand was.

Denk aan de GP van Oostenrijk 2002, die Barrichello zou winnen, maar hij moest Schumacher er langs laten ‘voor het kampioenschap’. Schumi werd dat jaar met precies twee keer zoveel punten als Rubens wereldkampioen. Of denk aan de GP van de Verenigde Staten in 2005, toen er maar zes auto’s aan de start verschenen.

Verstappen dist boe-roepers

Gisteren was het ook weer zover. Het publiek was er niet heel erg blij mee dat Max Verstappen de race had gewonnen. Dat lieten ze blijken door boe te roepen tijdens het interview, de huldiging en het volkslied. Bij het Wilhelmus – waarbij je dient te huilen – riep ‘de menigte’ zo hard mogelijk ‘Checo, Checo, Checo.’

Dit zijn natuurlijk fans van de aantoonbaar inferieure Sergio Pérez. Omdat Sergio in een vormcrisis verkeert, moet Verstappen het ontgelden. Logisch? Nee, maar sentimenten zijn eigenlijk nooit logisch. Verstappen leek het weinig te deren, getuige zijn verklaring die na afloop van de race via Viaplay:

Ik vind dat boegeroep niet vervelend. Uiteindelijk ben ik degene die met die beker naar huis gaat, dus het maakt me niets uit. Max Verstappen, dist de boe-roepers.

Wordt nog leuk volgende week

Nu is het niet zo vreemd dat juist in Texas er Sergio-fans zijn. Sowieso is er voor de Amerikaanse F1-fan niet heel erg veel te genieten. Logan Sargeant haalde uiteindelijk gisteren zijn eerste puntje, maar doet niet structureel vooraan mee. Dus dan is iemand van het zelfde continent al goed genoeg. Daarbij wonen er veel mensen van Mexicaanse afkomst in Texas (dat grenst aan Mexico).

Volgende race zal het nog wel ietsje heftiger zijn tijdens de GP van Mexico. Sergio Pérez is een absolute held voor ‘zijn volk’. Dus mocht Verstappen weer de GP winnen – en dat is goed mogelijk gezien zijn snelheid en vorm – dan zal het publiek hoogstwaarschijnlijk hetzelfde reageren, zij het wat heftiger. We hebben alleen niet het idee dat het Verstappen veel doet.

Dan is het woord nu aan u waarde lezer, wat vind jij? Is dat gejuich en boe-geroep wat bij Formule 1 hoort? Of is het onderbuik-emoties dat bij voetbal mag blijven? laat het weten, in de comments!