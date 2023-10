Model X-kloon heeft fraaier interieur dan origineel

Het kan niet anders zijn of de designer vindt de Tesla Model X heel erg mooi, getuige deze Model X-kloon.

Elon Musk is een genie. Een orakel. Een almachtige levende god. Alles dat hij doet verandert in goud. Hij is een ware profeet. Zonder gekheid, in veel gevallen zit Musk er niet ver vanaf. Op dit moment zijn Tesla’s niet aan te slepen, terwijl veel andere merken grote moeite hebben om EV’s winstgevend aan de man te brengen.

Maar niet alles is briljant aan de hersenspinsels van De Muskias. De Yoke (dat halve stuurwiel) is niets meer dan een gimmick. Maar ja, die HOEF je niet per se te bestellen, natuurlijk. Dan zijn er de Falcon-deuren van de Tesla Model X. Eveneens een speeltje dat niet echt een functie heeft. Is het gaaf? Oh, absoluut. Maar het is wel heel veel moeite en ontwikkelingskosten voor een speeltje. Dat is ook precies de reden dat het idee nauwelijks gekopieerd wordt. Tot vandaag!

Tesla Model X-kloon

Want dit is de GAC Aion Hyper HT. We kunnen ons niet aan de gedachte onttrekken dat deze auto enigszins is geïnspireerd op de Tesla Model X. Het is een typisch Chinese auto. Dat was 20 jaar geleden niet een al te beste omschrijving, maar anno 2023 niet meer.

De styling van de GAC is namelijk niet aanstootgevend, maar een beetje generiek. Alsof je de AI vraagt om een Model X te ontworpen voor 10 andere automerken dan krijg je dit. Maar lelijk is de auto zeker niet. Om een idee te krijgen van de auto: het apparaat is 4,95 meter lang, 1,92 meter breed en 1,70 meter hoog.

De instapversie heeft een 400v-architectuur en een enkele motor, op de achteras geplaatst. Deze levert 245 pk en 355 Nm, waardoor je in 6,8 seconden naar 100 km/u sprinten.

Belangrijker is dat je 600 km op een volle accu kunt halen met deze Model X-kloon, alhoewel we moeten aantekenen dat die 600 km volgens de ‘CLTC’ is, die meer op de WLTP lijkt dan de NEDC. In 10 minuten tijd kun je er 140 km bijladen. Dat is dan weer niet verkeerd.

Ook met 800V

Alle andere uitvoeringen van de GAC Aion Hyper GT (wat een naam) hebben 800v-architectuur, net als de Hyundai Ioniq 5 en Porsche Taycan, bijvoorbeeld. De motor is dan een stuk krachtiger: 355 pk en 430 Nm. Hierdoor sprint je ineens in 5,8 tellen naar de 100 km/u.

Het verschil in de uitvoeringen zit ‘m in de accu’s. Met de meest eenvoudige accu haal je 670 km, de grotere accu is goed voor 770 km aan range. Wederom allemaal CLTC, dus je moet ongeveer 20% eraf halen voor indicatie voor de WLTP.

Overigens hebben niet alle uitvoeringen van de GAC Aion Hyper GT de falcon-style deuren. Want we zien ook foto’s van het interieur met een groot panoramadak. Dat is natuurlijk niet mogelijk met die deuren. Dus je kan het een of het ander kiezen.

Of de auto naar Nederland komt, is niet bekend. Waarschijnlijk niet, dus. Aan de andere kant, op dit moment zijn er een hele hoop nieuwe Chinese merken die EV’s verkopen in Nederland, dus kijk er niet gek van op als deze Model X-kloon toch ineens voorbij komt.