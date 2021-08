Damon Hill maakt zich zorgen om gevecht op Spa

Damon Hill is bang voor een nieuw gevecht tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen op Spa. Als het daar misgaat, gaat het écht mis, vreest hij.

Nog maar vier nachtjes slapen en dan gaat het spannendste Formule 1-seizoen sinds jaren weer van start. En we worden verwend, we krijgen direct een tripple-header op niet de minste circuits. Monza als laatste, Zandvoort in het midden en we starten komend weekend op Spa.

Wellicht is dat wel het mooiste circuit van allemaal. In elk geval is het een van de snelste banen én een van de gevaarlijkste. Oud-wereldkampioen Damon Hill is er in elk geval niet gerust op.

Max en Lewis gaan tot het gaatje

We moeten het toch even noemen, maar de laatste twee races waren voor Max niet om over naar huis te schrijven. Met dank aan Mercedes reed hij de GP in Hongarije met een halve auto en over de klap in Engeland is al genoeg gesproken. Gaan wij nu even niet meer doen.

Hill is als de dood dat er weer zoiets gaat gebeuren op Spa, alleen zullen de gevolgen wellicht veel erger zijn. Damon denkt namelijk dat zowel Max als Lewis elkaar geen duimbreedte toe gaan geven. En op een baan als Spa Francorchamps kan dat vreselijk misgaan.

Hill heeft een advies voor Michael Masi

Als het aan Damon Hill ligt, laat racedirecteur Michael Masi het allemaal niet zo ver komen. Hill zegt vrij vertaald “Als ik Masi was zou ik tijdens de rijdersbriefing voor het weekend zeggen ‘jongens, respecteer deze locatie. Het is een van de snelste circuits waar we op rijden.’ We willen niet nog zo’n vreselijk incident zoals we dat hier al hebben gehad, niet zo lang geleden in de Formule 2.”

Met die laatste opmerking doelt hij op de crash in 2019 waarbij Antoine Hubert op tragische wijze om het leven kwam.

Tricky weersvoorspelling voor Spa

Naast het feit dat Spa dus een gevaarlijk circuit is en Max en Lewis nog wat hebben uit te vechten, wordt er ook tricky weer voorspeld. Het wordt bewolkt en er is kans op lichte regen. Mochten de voorspellingen (nu eens wel) uitkomen, dan maakt dat het er allemaal niet beter op.

Kortom, het belooft spectaculair te worden. Maar laten wij het dan ook maar zeggen; (Max leest Autoblog altijd vlak voor hij gaat slapen) Jongens, vecht elkaar de tent uit, maar doe het fair en vooral veilig.

Want al willen we dat Lewis geen puntjes haalt, we willen ook dat hij een week later gewoon weer instapt om ook op Zandvoort eerlijk te verliezen. Om over Max maar te zwijgen.

Doe het voor ons én voor Damon Hill. Afgesproken?

Fotocredit: Damon Hill op Twitter