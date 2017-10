Verstappen en Raikkonen zijn geen gelijken meer

De 'Iceman' is niet meer wat 'ie geweest is.

Het is dit jaar alweer 10 jaar geleden dat Kimi zijn eerste en enige wereldtitel pakte. De jaren erop waren niet om over naar huis te schrijven, dus maakte hij in 2010 een uitstapje naar het WRC, waar hij in twee jaar tijd ook niet bepaald potten wist te breken. In het jaar dat de aarde zou vergaan, keerde hij terug naar de Formule 1 om in te stappen bij het wisselvallig presterende Lotus F1.

Hier leek het alsof hij het vuur weer had weten aan te wakkeren. In een korte stint bij het Engels-Franse team wist hij in beide seizoenen eenmaal te zegevieren. Omdat hij zijn cv tegelijkertijd verder aanvulde met een hele rits aan podiums, kwam Ferrari weer aankloppen. Of hij even met Alonso een team wilde vormen, vroegen ze.

In het jaar dat hij zijn overstap maakte naar die oude bekende, kwam Max voor het eerst buurten in de Formule 1. In de slotfase van het seizoen mocht hij enkele keren instappen bij Toro Rosso, waar hij een jaar later zoals verwacht zijn volwaardige debuut maakte. In nog geen handjevol seizoenen werkt hij zich op tot gelijke aan Ricciardo, terwijl Kimi in zes seizoenen steeds verder verbleekt.

Vooralsnog heeft zijn terugkeer hem dan ook weinig gebracht. Sinds zijn rentree bij de Scuderia heeft Kimi geen moment een overtuigende rol in het kampioenschap gespeeld en lijkt hij niets meer dan een tweede viool. Zijn laatste overwinning was in 2013, tijdens de Grand Prix van Australië.

Tot voor kort stonden ze, met twee overwinningen tussen 2010 en 2017, op gelijke hoogte. Maar na Max’ overtuigende optreden in Mexico moet Kimi zich de mindere van de twee rekenen.

Desondanks heeft Kimi in de loop van de jaren genoeg statistieken naar zijn hand gezet. Ondanks dat hij dit decennium maar twee keer naar het hoogste treedje mocht, werd hij tussen 2012 en 2017 maar liefst 26 keer derde of beter. Wat podiums betreft was de Mexicaanse Grand Prix overigens een zeer speciale voor Kimi. In Mexico-Stad behaalde hij het 90ste podium in zijn Formule 1 carrière. Daar heeft Max, bij wie de teller op 11 staat, voorlopig nog geen antwoord op.