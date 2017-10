710 pk in de test: Continental GT Supersports

Een dinosaurus. Dat is het. Daarmee is de Continental GT Supersports een absolute droomauto voor diegenen die hun interne achtjarige nog een plek geven in hun leven.

Tevens is het een auto waar de groene brigade van gruwt, want alles wat een hyperefficiënte, enorm praktische en saaie elektrische auto is, is deze uber-Conti niet. Veel te zwaar, veel teveel vermogen, te weinig echt praktische ruimte, een brandstofverbruik om U tegen te zeggen en herrie, ja dat maakt de Supersports ook.

Zelfs in het interieur lijken de klappen uit de uitlaat een tikje teveel van het goede te zijn. Daarna kwam nog dat moment waarop ik realiseerde dat de Continental GT extreem goed geïsoleerd is. Als het binnenin een Bentley al lekker doorkomt, dan moet het buiten een soort wervelwind zijn. Daarmee doe ik de Continental GT Supersports wel tekort, want tornado of tyfoon zijn betere benamingen.

Power.

Zevenhonderdentien paardenkrachten en duizendzeventien Newtonmeter koppel. Dit soort vermogen is volstrekt overbodig en als je de Continental V8, W12 of Speed al biedt, zou je ook kunnen bedenken dat het niet zo heel veel toevoegt. En daar zit je mis, want dit is niet een Conti Speed waar de turbodruk van is opgeschroefd. Oh no sir, de Supersports is van een volledig ander kaliber.

Bentley was dan ook twee jaar zoet met de ontwikkeling om het maximale uit deze generatie Continental GT te halen. De W12 kreeg nieuwe turbo’s, gewijzigde intercoolers en werd op sommige punten versterkt. Ook de vernsnellingsbak ging op de schop, een gewijzigde aansturing van de koppelomvormer zorgt dat alle 1017 Nm aan koppel sneller richting de vier wielen worden gestuurd.

Hoewel de Continental de lichtvoetigheid van echte supercars mist, komt de SuperSports verbazingwekkend rap uit de startblokken. In 3,5 seconden staat 100 op de teller en daarna blijft de Conti gaan en gaan en gaan en gaan.. Qua karakter doet de Supersports nog het meest denken aan de vorige generatie RS6 (met V10). De uitlaat kan venijniger blazen dan de nijdigste kater, waarbij het reuzenkoppel de relatief lange verzetten overwint en de SuperSports blijft accelereren, ook als er al heel lang een twee als eerste cijfer op de snelheidsmeter staat.

De allersnelste

De Supersports is de allersnelste Bentley die ooit de productieband verliet, maar de Engelsen willen ook graag een ander record noteren: dat van de snelste vierzitter. Helemaal onterecht is de claim niet, wat de achterbank van de Continental GT is redelijk bruikbaar en dan is een topsnelheid van 336 km/u absoluut indrukwekkend.

Om het allemaal te beteugelen, noteert Bentley nog een record: namelijk die van de grootste keramische remmen. Ze zijn hard nodig, want ondanks een dieet weegt de SuperSports coupé maar liefst 2280 kg. En dat in een auto die te makkelijk en te ongemerkt teveel snelheid op de klok zet, die 420 mm grote keramische remmen zijn hard nodig om de apex niet te missen.

Nog meer upgrades

Wat superlatieven er tegen aan gooiend: de 21” velgen zijn gesmeed en dat scheelt twintig kilogram onafgeveerd gewicht. Van de uitlaat ga je vooral onthouden dat die extreem luid is, maar dankzij de toepassing van titanium is deze ook nog eens 5 kg lichter.

De vierwielaandrijving heeft in de basis een 40:60 vermogensverdeling en kreeg nu voor eerst het torquevectoring om bij het uitaccelereren van bochten de kracht naar wielen sturen die er het meest mee kunnen. Het is helaas wel een systeem dat werkt met remingrepen, maar het werkt subtiel genoeg om er op straat niet direct last van te hebben. Hopelijk kunnen de keramische remmen er goed tegen, want de grootste keramische remschijven hebben ongetwijfeld ook een fors prijskaartje bij vervanging.

Concurrentie en conclusie

Er zijn maar twee andere merken die een belachelijk dure, belachelijk snelle en belachelijk grote coupé in het gamma hebben. Uw lokale Rolls Royce dealer praat je graag een Wraith in, maar die is een stuk minder sportief dan deze Conti SuperSports. Daarentegen zal het AMG Performance centrum bij u om de hoek graag de S-klasse coupé onder de aandacht brengen, maar die staat in de pikorde duidelijk onder de beide Engelse kemphanen. Zowel de S63 (of S65) als de Wraith zijn bovendien wat lafjes als het komt op pure kracht. Qua cijfers lijken ze nog in de buurt te komen, maar feitelijk declasseert de SuperSports ze qua beleving.

Qua snelheid komen supercars meer in de buurt, maar die missen bijna allemaal een achterbank(je). Alleen de 911 Turbo S en een Ferrari GTC4Lusso (rijtest) komen in de buurt, maar zijn beiden op een meer verfijnde manier sportief. De charme van de SuperSports is dat deze supercar snelheid biedt in een package die er eigenlijk niet helemaal geschikt voor is. De koppelbaas van Nederland, dat is de Continental GT SuperSports, met recht een unieke auto en ééntje die mij op een troosteloze maandagochtend aan het giechelen bracht als een klein meisje. Zo’n auto, een bruut, met golven van koppel die alles kunnen verwoesten wat op zijn pad komt. Heerlijk. Filmpje!