Verstappen erg tevreden over eerste ronden met Honda

Het eerste goede nieuws is al binnen.

Het is iets waar we allemaal naar uitkijken: hoe gaat de Honda-motor het doen in de Red Bull? Er zijn hopeloze optimisten, voorzichtig enthousiaste realisten en natuurlijk de azijn-lekkende pessimisten. De motoren waren voor 2018 écht de bottleneck voor groter succes van Red Bull. Ze kwamen structureel vermogen tekort. Alleen op de circuits waar het vermogen minder uitmaakt of er sprake was van een aparte situatie, kon Red Bull profiteren. Kortom, bij Renault blijven was eigenlijk geen optie. Zeker niet omdat ze plannen hebben met hun eigen team. Nu zijn er veel teams kampioen geworden met een klantenmotor, maar in deze tijden is het lastig om een potje te breken in de F1 als privéteam, kijk maar naar McLaren en Williams.

Het door McLaren afgedankte Honda is na drie hopeloze jaren uit op eerherstel. Wat we serieus konden nemen van Honda vorig jaar, weten we niet. De Toro Rosso fungeerde vooral als testdummy van Red Bull voor dit seizoen. De spanning loopt dus hoog op. Wat gaat die Honda motor doen? Welnu, Verstappen heeft vandaag zijn eerste rondjes gereden met de Red Bull Honda. Natuurlijk vragen wij ons af: hoe ging dat? De Nederlander trapt af met een video die hij via zijn Twitter-account de wereld in heeft geholpen:

Hij is erg tevreden over de auto en kon een glimlach niet onderdrukken. De Nederlander laat weten dat de auto zich uitstekend gedroeg, de motor ook. Dat zegt verder natuurlijk nog niet alles, maar hij ziet er beter ‘gemutst’ uit dan vorig jaar. Toen was er vooral nog heel veel werk te verzetten en was het allemaal te onduidelijk of de auto competitief zou zijn. Een eerste échte indicatie zien we volgende week, dan worden de eerste tests gereden op Barcelona.