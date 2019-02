Deze 12 LPG-autos hebben bizar veel gelopen

Gas is niet alleen om op te koken, maar ook om kilometers te vreten.

Nog niet zo heel lang geleden, zo rond de jaren ’90, was LPG nog een best veel voorkomende brandstof. Voor de automobilisten die veel kilometers maakten, was het een ideale oplossing. LPG was namelijk spotgoedkoop in vergelijking met benzine. Ook waren de dieselmotoren, de andere optie voor veelrijders, niet al te denderend. Ze waren lawaaiig, traag en niet eens zó zuinig.

Tegenwoordig speelt LPG een rol in de marge. Hybride, elektrische of een andere alternatieve aandrijflijn is populairder om een milieubewust statement te maken. Ook is LPG niet meer zó goedkoop. In de wegenbelasting en brandstof bespaar je alsnog vrij veel, maar zoveel als vroeger is het niet meer. Toch komt het af en toe voor dat iemand zijn benzine-auto voorziet van een LPG-installatie. In sommige gevallen is het dan mogelijk om flink wat kilometers te maken. Voor dit overzicht bekijken we 12 LPG-auto’s met veel kilometers.

Om te zorgen dat dit artikel niet een Volvo-lijst wordt, hebben we per model de auto gepakt met de meeste kilometers. Anders hadden we 12x een Volvo V70. Hier komen ze!

Chevrolet Epica 2.0 Executive (V250)

€ 2.450

2007

380.555 km

Hoe een badge je kan beïnvloeden. Kijk naar auto’s, mensen worstelen zich in private-lease constructies om zo een A160 te kunnen leasen, of liggen krom om de financiering voor hun Audi A3 1.0 te kunnen bekostigen. Maar ja, het is een luxe badge dus heb je aanzien. Wat je echt wil is ware luxe. Dus een een goede stereo installatie, een zijdezachte zes-in-lijn, lederen bekleding, automatische airco, comfortabel rijgedrag en veel binnenruimte. Dat is ware luxe, niet een semi-jaloerse blik van ‘Waar doet ie het toch van?‘ van de buurman. Er was een Chevrolet Epica voor de veelrijder, maar dat was een 2.0 turbodiesel. Je wilde deze Epica hebben, met een zescilinder lijnmotor.

BMW 316i Touring (E46)

€ 1.595

2003

395.000 km

De BMW 3 Serie van de E46 generatie is een bijzonder fijne automobiel. Modern en luxe genoeg om elke dag mee te kunnen rijden, maar dan wel met de ouderwetse BMW kwaliteiten. Zoals een heerlijke zes-in-lijn met veel vermogen. Althans, dat wil je. Een goed onderhouden, originele E46 met zo’n hemelse motor is nog altijd vrij prijzig. Ga je echter voor een karige 316i met nauwelijks vermogen en stoffen bekleding, dan ben je voor een kleine twee mille al klaar. Deze 316i Touring is nog vrij aardig: de jeans-blauwe lak en de originele velgjes geven de auto en authentiek Nederlandse uitstraling.

Peugeot 206 CC 1.6 16v ‘Roland Garros’

€ 1.450

2003

403.000 km

De Peugeot 206 CC was voor enkele jaren de populairste cabriolet. Ze waren goedkoop en uitgerust met zo’n hip klapdak. Aanvankelijk werd de auto alleen geleverd met een 1.6 en 2.0 motor, later kwam er een diesel bij. De eerste eigenaar van deze blauwe 206 CC kon kiezen voor die diesel, maar ging voor een 1.6. Daar is op een bepaald moment een LPG tank aan gekoppeld. Werkt deze goed? Natuurlijk niet! Slechts 3 cilinders doen het op LPG. Daarbij is het absoluut géén Roland Garros, maar een basis-uitvoering. De Roland Garros versies hadden leer en waren er in groen of zachtgrijs. De achterlichten en velgen zijn aftermarkket, waardoor de vraagprijs wel een beetje hoog lijkt. Helemaal als je meerekent dat het een import is.

Peugeot 406 Break ST 2.2 16v

€ 900

2000

414.000 km

Uiteraard kwamen we veel, heel veel Volvo’s tegen. Het is gewoon een logische keuze. De techniek kan vrij goed tegen LPG en ze zijn lekker comfortabel. Maar als je echt een fijne auto wenst, kun je ook kijken naar de Peugeot 406. In dit geval vonden wij deze 406 Break ST 2.2. Dat is de fijnste motor die je kon krijgen in de 406, alhoewel je ze echt goed moet zoeken. Dit exemplaar is voorzien van leer, hout, Ouragan velgen en automatische airco. Een geweldige auto voor een roadtrip naar Zuid-Frankrijk? Dacht het wel.

Jeep Cherokee 4.0i Limited (XJ)

€ 5.250

1996

428.000 km

Sommige motoren zijn episch door hun geluid. Sommige door hun vermogen. Andere motoren maakten indruk met hun verbruik. In het geval van deze Jeep is de motor episch vanwege zijn heerlijke oubolligheid. De zescilinder lijnmotor is namelijk stokoud. De Kaiser zescilinder is simpel, eenvoudig en oersterk. De auto eromheen is in dit geval een Cherokee, een naar Amerikaanse maatstaven zeer compacte SUV. De auto staat op een ladderchassis en kan in het terrein écht iets klaarspelen. Ondanks vier hele liters aan cilinderinhoud, vallen de prestaties wat tegen. Dat komt door de trage automaat en het compleet ontbreken van positieve aerodynamische eigenschappen. Wel blijft het ding maar gaan.

Chevrolet K1500 V8 4×4

€ 4.945

1997

428.779 km

Amerikaanse auto’s uit de jaren ’80 en ’90 blijven een interessant fenomeen. De bouwkwaliteit was over het algemeen bijzonder slecht. Met name de interieurs waren intens slecht. Maar met de aandrijflijnen was niet zo heel veel mis. Het was eenvoudig, maar juist daardoor behoorlijk betrouwbaar. Toen de motor van deze Chevrolet K1500 nog nieuw was, leverde het blok 253 pk. Gezien het slagvolume van meer dan 5.7 liter zijn dat vrij relaxte paarden in deze pickup.

Subaru Outback 2.5i AWD Comfort (BP)

€ 5.950

2007

439.466 km

Subaru is niet echt een merk dat diesels bouwt. Ja, ze hebben die Boxer diesel geïntroduceerd, maar die is slechts mondjesmaat verkocht. Ook is die motor niet geheel vrij van schoonheidsfoutjes, terwijl de benzinemotoren behoorlijk sterk zijn. De EJ11 in deze Outback staat namelijk wél bekend om zijn onverwoestbaarheid. De motor werd bij de introductie afgekraakt door de kenners: veel te dorstig en niet eens zo gek veel vermogen (165 pk). Maar ze blijven lopen, die gekke boxers. Spotgoedkoop is het echter niet, zo’n afgeleefde Outback. Grote kans dat je dit ding over 10 jaar in Kenia aantreft als taxi.

Renault Mégane Grand Tour Dynamique 1.6 16v

€ 1.350

2005

463.133

Franse automerken kregen het nogal te verduren vorig decennium: de betrouwbaarheid zou op een zeldzaam laag peil staan. Dat klopt gedeeltelijk, de Laguna II en Megane II waren niet vrij van kinderziekten. Er ging onnoemlijk veel aan kapot. Wat nog weleens wordt vergeten is dat de transmissies en de motoren van de Fransen niet eens zo slecht waren. Natuurlijk houdt het een keertje op. Deze Mégane stationwagon wacht op een baasje in het buitenland, de auto wordt enkel verkocht voor export. Mede dankzij de LPG tank kon de vorige eigenaar van deze Renault Mégane spotgoedkoop naar meer dan vier-en-een-halve ton rijden. Ongekend voor zo’n auto. En het is niet dat er per ongeluk een Renault tussen is gekomen of de klok vooruit is gedraaid. We zagen meerdere Meganes van dit type met vrij hoge kilometerstanden voorbijkomen.

Volkswagen Sharan V6 Comfortline (7M)

€ 1.650

2003

480.376 km

Voor het McDonald’s petje met voortplantingsdrang. Na het oppikken van een Anita in trainingspak bij de lokale McD kan het gebeuren dat je negen maanden later een verrassend telefoontje krijgt. Laat dat een paar keer gebeuren en je hebt niet voldoende aan de achterbank in je Golf VR6. Als je wel een VR6 wil blijven rijden, maar jezelf te vaak vermenigvuldigt hebt, dan is een Sharan een optie. Onder de kap ligt een 2.8 liter VR6 met 24 kleppen, ooit goed voor 204 pk en 270 Nm. Het is niet de originele motor, bij 250.000 km is er een nieuwe VR6 in gelepeld in deze Sharan VR6. Je koopt em voor de lieve som van 8.300 euro. Voor een appel en een ei kun je tot 5 stuks aan kroost erbij produceren.

Mercedes-Benz 420 SE (W126)

€ 6.950

1989

495.575

In dit soort lijstjes staan altijd wel een paar verrassingen, maar aan de top verwachten we toch wel de usual suspects. De nummer 3 verrast ons dan ook geenszins. De Mercedes S-Klasse van de W126 generatie staat bekend om zijn hoge mate van betrouwbaarheid. Natuurlijk is het bij zo’n luxe slee voornamelijk belangrijk hoe er de afgelopen jaren voor is gezorgd. Volgens het APK rapport moeten de bandjes even nagekeken worden. Dat kon erger. Heel goedkoop is deze W126 niet, maar op de foto’s lijkt de auto in behoorlijk goede staat te verkeren. Die V8 is overigens veel jonger dan de auto, want de motor is al eens vervangen.

Volvo V70 2.5 10v (LW)

€ 2.250

1999

508.283 km

Ah, de Volvo V70. Het is een beetje dé auto om te rijden op LPG. Met name de standaard 2.4 met 140 pk kan het prima hebben. Daarbij was Volvo in de jaren ’90 nog niet zo goed met dieselmotoren. Zo had de S40 een Renault diesel en kon de V70 besteld worden met een 2.5 TDI van Audi. Dat was nog een ouderwetse nagelaar, dus logisch dat veel mensen overgingen op LPG. De auto ziet er zeer strak uit, eigenlijk. Die C70 velgen staan ‘m heel erg goed. Ook fijn om te weten dat de kilometerstand logisch is bij deze Volvo V70. Dan is er waarschijnlijk niet mee gesjoemeld.

Volvo 940 Estate 2.3 Nordic (JW)

€ 3.250

1997

541.945 km

Het mag geen verrassing zijn dat de lijst wordt aangevoerd door een Volvo van de oude stempel. Tegenwoordig maakt het merk hele hippe crossovers en elektrische sportwagens, maar vroeger concentreerde men zich enkel op bejaardenmobielen en extra ruime en onverwoestbare tanks. Zoals wel vaker bij Volvo met een hoge kilometerstand het geval is, zie je het er niet aan af. Waar sommige auto’s in dit lijstje (bijna) op het eind van hun leven zitten, kun je met deze Volvo 940 nog wel even door: je krijgt een nieuwe beurt, schokbrekers, veren én een klepstelbeurt. Nieuwe kleppen zijn niet nodig, die zijn nog erg goed volgens de verkoper. Het is natuurlijk een Volvo.