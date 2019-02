Deze briljante Land Cruiser kun jij niet kopen

En wij helaas ook niet. Het geld is niet het (enige) probleem.

Weinig auto’s hebben zo rotsvast imago als een Toyota Land Cruiser. Het is een van de weinige auto’s die nog veel te ver is overontwikkeld. Zelfs merken als Mercedes-Benz en Volvo hebben hun betrouwbare imago te grabbel gegooid, ten faveure van grotere winstmarges en meer verkopen.

Mensen willen tegenwoordig een flitsend design met hippe features. De Toyota Land Cruiser is wars van al die onzin. Niet dat de Land Cruiser niet luxe is, integendeel. Er is zelfs een Lexus variant (de LX570) die maar weinig ervan afwijkt. Om de Land Cruiser in het zonnetje te zetten heeft Toyota het doek getrokken van de zogenaamde ‘Heritage Edition’. Net als met de Toyota GT86 van gisteren zijn de verschillen niet heel erg groot met het standaardmodel. Maar, net als met de GT86, klopt het eindresultaat helemaal.

Qua exterieur kleur Kuin je kiezen uit Blizzard Pearl of Midnight Black Metallic, die altijd gecombineerd worden met brons-kleurige BBS-velgen. In tegenstelling tot wat mogelijk is met andere Land Cruisers, is de Heritage Edition altijd een vijfzitter. Dit voor maximale bagageruimte. Het interieur is voorzien van zwart leder en een 9-inch infotainmentsysteem. Qua hardware er geen reden tot klagen. De Land Cruiser Heritage Edition is voorzien van een 5.7 liter grote V8 met 381 pk. Deze is gekoppeld aan een achttraps automaat.

Het mooiste detail zien we op de D-Stijl, een old-school Toyota Land Cruiser logo. Cool. De Land Cruiser 200 wordt niet meer in Nederland verkocht, laat staan deze gave uitvoering. In plaats daarvan kun je je vergapen aan de afbeeldingen in de gallery. Van de Heritage Edition zullen 1.200 exemplaren gebouwd worden.