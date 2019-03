Dikkerdje krijgt een trainingspak aan

In de jaren '90 kwam ermee weg.

Als je het eenmaal is opgevallen, kun je het daarna nooit meer níet zien. We hebben het over mensen in trainingspakken en op sportschoenen. Er was een tijd, in de jaren ’90, dat het een mode was om rond te lopen in sportkleding. Vanwege een sportief dansje voor mensen met wonderlijke motoriek was het wenselijk om rond te lopen in glimmende trainingspakken van Cavello en Australian. Als je nu om je heen kijkt, zie je ze nog steeds voorbij komen. Inmiddels 25 jaar, 6 kinderen en 3 huwelijken verder.

Dat heeft duidelijk invloed gehad op de BMI van de drager van de sportkleding. Zo komen we uit bij deze Lexus, de RC-F. De Lexus RC-F is een zeer gave auto, maar we zijn er niet helemaal over uit wat de bedoeling is geweest van zijn makers. De auto heeft niet de scherpte, lichtvoetigheid en finesse van een BMW M4. Ook ontbeert de auto het vermogen en koppel en vermogen van een C63 AMG of de gebruiksvriendelijkheid van een Audi RS5. Je koopt een RC-F om anders te zijn, dus vonden de ingenieurs het al snel genoeg.

Maar Lexus heeft geleerd van zijn fouten en de RC-F een make over gegeven. De auto is wat lichter dan voorheen en volgens Lexus is ook het onderstel aangepast. Voor hen die een extremere versie wensen, is er een RC-F Track Edition. Deze is voorzien van BBS-velgen, een nog strakker onderstel, een koolstofvezel motorkap, een koolstofvezel spoiler en nog meer gewicht reducerende maatregelen. Daarmee is de RC-F Track Edition zo’n 80 kilogram lichter dan voorheen. We zijn benieuwd of het resultaat geslaagd is. Hopelijk is het nu niet het automobiele equivalent van een dik persoon in een trainingspak.