Verstappen: “Hamilton is in zicht”

Max ziet kansen voor 2020!

Max Verstappen en Red Bull teambaas Christian Horner gaven eerder al aan zich vol in te zetten om de wereldtitel van 2020 binnen te slepen. Max moet dan natuurlijk wel een aantal ‘rivalen’ verslaan, zo ook Lewis Hamilton. Verstappen weet dat Hamilton de afgelopen jaren veel successen heeft geboekt maar hij is heeft een tactiek bedacht om hem te verslaan.

Hamilton sleepte de afgelopen zes jaar vijf wereldtitels binnen. Kwaliteiten heeft Hamilton, maar “Hij is geen god of zo”, aldus Max. Volgens Max kan Lewis bijna foutloos rijden als er geen druk op hem ligt. Maar Max heeft al een tactiek bedacht. Hij wil de druk opvoeren in de hoop dat Hamilton fouten gaat maken.

“Zonder die druk kan iemand als Hamilton altijd op 97 tot 98 procent van zijn kunnen rijden, waardoor hij hooguit één foutje maakt gedurende het hele seizoen. Maar op het moment dat we vanaf de start goed bij zitten, dan kan het echt een gevecht worden.”

Max heeft veel vertrouwen in zijn team. Hij is ervan overtuigd dat hij kan winnen als zijn auto goed is. Die nieuwe bolide wordt naar verluid 12 februari gepresenteerd. Hij gaat het gevecht om de wereldtitel graag aan.