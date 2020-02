Koers Tesla aandelen gaat door het dak

De Tesla aandelen zitten in Ludicrous Mode.

Beleggers die op het juiste moment ingestapt zijn kunnen in hun handen wrijven. De koers van Tesla aandelen steeg gisteren met bijna 20%. Sinds mei 2013 is de koers niet zo hard gestegen in één dag. Het aandeel steeg met 130 dollar. Aan het eind van de dag stond het aandeel op 780 dollar.

Het gaat dit jaar sowieso al erg lekker met de Tesla-koers. Vorige week woensdag steeg de koers al met 11%, nadat bekend werd dat Tesla in het vierde kwartaal opnieuw winst had gemaakt. In jaar tijd is de koers meer dan verdubbeld.

De totale waarde van het merk van Musk ligt momenteel boven de 140 miljard. Dat is dus meer dan Volkswagen en Daimler bij elkaar. Terwijl zij natuurlijk veel meer auto’s produceren. Alleen Toyota heeft een nog hogere beurswaarde.

De nieuwe stijging van de Tesla aandelen heeft onder meer te maken met het positieve rapport van Argus Research. Bovendien werd gisteren bekend dat het accusamenwerkingsverband van Tesla en Panasonic voor het eerst uit de rode cijfers is. Ondanks dit positieve nieuws wil Panasonic overigens niet teveel van Tesla afhankelijk zijn. Eerder vandaag werd namelijk al bekend dat ze met Toyota in zee gaan. Panasonic weet de grote jongens dus wel te vinden.