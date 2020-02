Gestolen: Alpina B6 Gran Coupe

Alle eer en €2500 voor de gouden tip!

Bij Bergwerff Automotive zijn ze zich rotgeschrokken. Hun Alpina B6 Gran Coupe werd namelijk gestolen bij een poetsbedrijf in Ridderkerk. De auto verdween afgelopen nacht. Deze Alpina was net als de meeste auto’s in hun collectie zeer exclusief.

De Alpina was voorzien van de Individual lak: Tansanitblau Metallic. Het volleder Alpina Identity interieur draagt de naam LAVALINA II. De B6 is nr. 122 en heeft de volgende VIN nummers:

Alpina vin: WAPB64400HWM20122

Bmw vin: WBA6D61070D990019

Deze zeer exclusieve auto in deze bijzondere combinatie moet toch iemand opvallen. Mocht je de dief weten te vinden kun je meteen de politie bellen en Bergwerff inlichten op telefoonnummer 0183 624011. Beloning: €2500 en de held van de maand titel.