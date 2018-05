Verstappen: “Geen angst voor demotie naar Toro Rosso”

Misschien is een 'No Fear' sticker op de RB14 een puik idee?

Na een dramatische zaterdag, reed Max Verstappen gisteren in Monaco een volwassen race (verslag) waarin hij aan het eind twee puntjes sprokkelde. Dit resultaat kan je op twee manieren benaderen. Als je de zondag apart beschouwt, was het een puike prestatie om vanaf de laatste startplaats de top-10 in te rijden. Max was eigenlijk de enige die een paar man op de baan in wist te halen, meer dan de negende plaats zat er niet in. Zeker niet als je meeneemt wat de gevolgen waren geweest als Max zijn auto nóg een keer in de vangrails had gehangen.

Doch als je het hele weekend beschouwt, kan je niet anders dan concluderen dat Max een vrijwel zekere overwinning weggegooid heeft. Immers: zelfs áls Ricciardo hem in een eerlijk duel verslagen had op zaterdag, had Red Bull Racing Max vrijwel zeker voorbij de Ozzie geloodst in de race op het moment dat de laatste zijn technische problemen kreeg. Al is het maar omdat ze zouden weten dat Max in tegenstelling tot Vettel honderd procent zeker een poging had gewaagd zijn teammaat te verschalken…

Woulda Coulda Shoulda’s tellen niet in de sport noch in het echte leven, maar zelfs voor Max is het onzeker hoe vaak de kans nog een keer voorbij komt om Monaco te winnen. Mocht dat op een of andere manier niet meer gebeuren, zal ook MV33 zelf nog weleens terugdenken aan de race van 2018. Op dit moment lijkt Max echter maar één ding te willen en dat is vooruitkijken naar de volgende en net doen alsof het hele incident helemaal niet gebeurd is.

Waarschijnlijk zou Max het liefst vandaag nog de Canadese Grand Prix winnen en daarmee al zijn criticasters en haters de mond snoeren. Doch deel van de roem en zijn functie als entertainer is nou eenmaal dat dit niet kan. En dus kon Max ook een brutale vraag van de Limburger (onder het mom van ‘kritiek op het internet’) niet ontwijken, over of hij bang was dat hij teruggezet zou worden naar Toro Rosso, zoals zijn voorganger Daniil Kvyat overkwam. Uiteraard wil Max daar niks van weten:

Terug naar Toro Rosso? Dat kan helemaal niet. En het is makkelijker om iemand uit te schelden via de een of andere chat dan recht in zijn gezicht. Ik noem dat soort mensen keyboardwarriors.

Van de suggestie van Helmut Marko dat hij maar eens een gesprek moet aangaan met Max, wil de Nederlander eveneens niks weten:

We bellen sowieso na elke race, maar apart over de crash praten lijkt me niet nodig. Ik weet zelf ook wel dat ik fout zat. De oplossing: niet de muur in rijden.

Waarvan akte. In Canada eindelijk maar eens een cleane race neerzetten dan en iedereen owneren…