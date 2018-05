Zo verdien jij straks aan elektrische laadpalen

In Nederland rijden inmiddels ruim 120.000 elektrische auto’s rond en het worden er steeds meer.

Het opladen van een elektrische auto

In plaats van benzine tanken moeten de accu’s van een elektrische auto worden opgeladen met elektriciteit. Om het laadproces snel en veilig te laten verlopen zijn er laadpalen ontwikkeld. De meeste laadpalen die thuis of op een openbare locatie worden geplaatst geven AC-stroom aan de auto. Deze wordt in de auto omgevormd tot DC-stroom. De laadtijd wordt bepaald door de omvormer die in de auto zit, dit is meestal tussen 3 – 11 kW per uur. Als je auto 40kW nodig heeft dan duurt het dus tussen de 4 – 13 uur voor deze weer vol is geladen. Voor thuisladers is dit geen probleem, maar onderweg wil je niet te veel tijd verspillen. Daarom zijn er ook snelladers ontwikkeld. Deze laders geven direct DC-stroom aan de auto waardoor deze binnen een half uur volledig vol geladen is.

Registratie, verrekening en smart charging

Om laadsessies af te rekenen zijn laadpalen gekoppeld met een beheersysteem. Hier worden alle oplaadsessies geregistreerd en betalingen afgehandeld. Daarnaast kan de laadpaal vanaf afstand worden aangestuurd, wat erg handig is voor het uitvoeren van service en support. In de meeste laadpalen zit zo’n beheersysteem niet geïntegreerd. Toch is het voor veel mensen een must om te hebben. Denk bijvoorbeeld aan een kantoor waar bezoekers komen laden, dan is het fijn om tarieven in te kunnen stellen. Of als je laadkosten die je thuis maakt worden verrekend met jouw werkgever. Dan is er nog de mogelijkheid van overbelasting. Kom je in de avond na werk thuis, dan ga je de auto laden. Maar ook koken, wassen, douchen, televisiekijken etc. Hierdoor kunnen de stoppen eruit vliegen. Om dit te voorkomen kan Smart Charging worden toegepast. Op basis van de beschikbare hoeveelheid stroom wordt het laadproces aangepast. Ook deze functionaliteit wordt ondersteund door het beheersysteem.

Onafhankelijk beheersysteem

E-Flux biedt een onafhankelijk beheersysteem dat gekoppeld kan worden met de meeste laadpalen. In de toekomst zullen steeds meer mensen in een elektrische auto rijden, dus grote kans dat bezoek even gebruik wil maken van jouw laadpaal. Met E-Flux kan je eigen laadtarieven instellen voor gastgebruik, en krijg je de stroomkosten die worden gemaakt door bezoek maandelijks vergoed. De juiste laadpaal hangt af van de technische situatie in de meterkast, de elektrische auto en natuurlijk persoonlijke wensen. Met een onafhankelijk beheersysteem kan je samen met de installateur een laadoplossing kiezen die past bij jouw situatie en wensen, en ben je niet gebonden aan een bepaald merk laadpaal.

Laadpassen

Om laadsessies te kunnen starten heb je een laadpas nodig. Deze zijn verkrijgbaar bij verschillende partijen. Belangrijk is dat de laadpas een hoge dekking heeft zodat je gebruik kan maken van zoveel mogelijk laadpalen. Bedrijven die laadpalen en laadpassen beheren moeten onderling afspraken maken zodat de pas geaccepteerd en gelezen kan worden door de laadpaal.

De laadpas van E-Flux is bruikbaar op nagenoeg alle publieke laadpunten.

Je kan kiezen voor een vast abonnement van €2,95 per maand zonder bijkomende kosten voor de laadpas. Of kies voor een gratis abonnement waar je alleen per gebruik betaald. Switchen kan altijd. Om extra gemak te bieden hebben wij een app ontwikkelt met een overzicht van alle publieke laadpalen. Je kan eenvoudig navigeren naar een laadpunt in de buurt, en het is mogelijk om van tevoren een laadpunt te reserveren. Direct een laadsessie afrekenen kan in de app gedaan worden met iDeal en creditcard. Dit is nu alleen nog mogelijk bij laadpalen die gekoppeld zijn met E-Flux.