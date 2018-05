Uitslag Formule 1: Grand Prix van Monaco 2018

Maakt de honingdas zijn perfecte weekend in stijl af?

Dé racedag van het jaar is weer aangebroken. De Grand Prix van Monaco en de Indy 500 op één en dezelfde dag, wat wil je nog meer. Tenminste, vooral in naam zijn deze twee pijlers onder de Triple Crown zo’n beetje de hoofdprijzen van het autosport-jaar. Qua funfactor zijn andere races niet zelden beter, tenzij iemand de plomp inrijdt. Desalniettemin blijft de magie van Monaco de glitterati van de wereld aantrekken. Dit jaar hebben onder andere Tom Brady en Dwyane Wade de grote plas overgestoken om het spektakel eens van dichtbij te begluren. Krijgen ze een race voorgeschoteld waardoor ze nog eens terugkomen, of rijdt het veld vandaag als een tsjoeke-train naar de vlag?

Start

Onder ietwat grauwere omstandigheden dan in de voorgaande dagen gaat de race van start. Dit is het eerste hartslag-momentje voor Ricciardo. De Ozzie heeft na zijn pole position in de kwalificatie van gisteren al een hand op de trofee, maar weet als geen ander dat de tweede hand daar pas bijkomt als de vlag valt. Goede start, goede pitstop, de auto heelhouden, het klinkt simpel, maar de realiteit is anders. In 2016 deed RIC zelf immers ook alles goed, maar gooide het team zijn overwinning weg in de pits. Het is slechts een van de vele ‘zekere overwinningen’ in het Prinsdom die verdampten in een momentje van onachtzaamheid of witte rook.

Enfin, het eerste deel van de missie van ‘pole naar pool’ (het zwembad in het Red Bull Energy Station) gaat in ieder geval volgens plan voor de honingdas. Hij komt prima weg en zijn eerste positie komt geen enkel moment in gevaar. Eigenlijk komt het hele veld zo’n beetje in dezelfde volgorde door als waarin ze de race begonnen. Alleen Max wint direct wat plaatsen ten kosten van de twee Haas-bolides.

Sowieso laat de Nederlander zich voorlopig van zijn goede kant zien. Al snel ligt hij op de veertiende plaats, hoewel hij daarbij ook wat geholpen wordt door het feit dat het bij Williams helemaal fout gaat. Het succes-team van weleer helpt eerst de race van Sirotkin om zeep, door te lang door te werken aan de auto voor de start. Het krijgt hiervoor een ouderwetse stop-and-go penalty gepresenteerd door de wedstrijdleiding. Jammer, want de Rus was best lekker bezig dit weekend. Vervolgens rijdt Stroll ook nog zijn voorvleugel kapot op de achterkant van Ericsson. Puik wark!

Aan de scherpere kant van het veld opent Hamilton het pitstopbal al erg vroeg. De levensduur van de hypersofts werd al niet heel positief ingeschat en met deze iets lagere temperaturen gaan ze waarschijnlijk nog sneller stuk, immers glijden de auto’s meer. Hamilton heeft het nadeel dat hij naar een gebruikte set ultrasofts moet, daar hij geen nieuwe sets meer heeft, maar hij komt wel in een mooi gaatje weer de baan op.

Ferrari laat zich echter niet gek maken en laat haar beide coureurs voorlopig nog even doorrijden. Pas enkele ronden later komt Vettel binnen. De Duitser blijft zijn titelrivaal makkelijk voor. Teamgenoot Raikkonen komt een ronde later de pits opzoeken en ritst op de vierde plaats weer de supersnelle file in.

Mid Race

Na de pitstops voor de mannen op de hypersofts, komt de race een beetje tot rust. Max is intussen aanbeland op de tiende plaats, maar klaagt over zijn auto. Een technisch probleempje en versleten banden breken hem op. Het team zegt hem echter dat alles in orde komt. Of datzelfde ook geldt voor teamgenoot Ricciardo is echter de grote vraag. Want…DRAMA VOOR RED BULL!!1!

Ricciardo meldt over de radio dat hij power verliest. Vettel zit al in zijn staart. Een hoofdschuddende Helmut Marko in de pitbox doet het ergste vermoeden, doch voorlopig houdt de honingdas stand tegen de winnaar van vorig jaar. Een ding is zeker: wil de Ozzie de race winnen, zal hij er nu voor moeten vechten. Het geluk voor RIC is dat HAM momenteel redelijk traag onderweg is op zijn tweede set banden. De Brit haat de ultrasofts met passie en houdt nu zichtbaar Raikkonen en Bottas op. Interessant hieraan is dat de tweede Fin in dit rijtje op de hardere supersofts rijdt. Achter Bottas zit een gat van twinitig seconden naar Gasly, maar die rijdt momenteel wél sneller rond dan DR3 aan de leiding van de race. Wordt het dan toch weer zo’n gekke race waarbij iedereen op het laatst een kans krijgt?

Hamilton overweegt zijn paarse banden aan de kant te schuiven, maar zijn team is bang dat hij dan ver terugvalt. Bovendien wint Hamilton door de bizarre situatie vooraan het veld ondanks zijn trage tempo tijd op de leiders. Even later sluit Hamilton inderdaad aan bij de voorste twee, wat tot een soort besluitenloosheid lijkt te leiden. Langzaam maar zeker sluit de window om te stoppen hierdoor, want Hulkenberg komt vanaf plaats zes ronde na ronde dichterbij, ondanks dat hij nog helemaal niet gestopt is op zijn ultrasofts.

In ronde 48 komt Verstappen naar binnen voor zijn stop. Max Emilian gaat naar de hypersoft banden omdat…hij niks anders meer heeft. Red Bull had vol ingezet op het scenario dat ze de race van voren konden beginnen, dus breekt Max’ faux pas van gisteren hem nu nog een keer op. Met dertig ronden te gaan zal hij vrijwel zeker nog een keer moeten stoppen voor het einde van de race. Nou ja, ronderecordje pakken dan maar.

Ongeveer twee nanoseconden nadat collega @willeme opmerkt dat we nog geen Safetycar gehad hebben en iedereen nog rijdt, valt -wie anders dan- Fernando Alonso uit met technische problemen. Had ‘ie dus toch weer beter naar Indianapolis kunnen gaan om die 500 te pakken. Drie andere bolides met Renault-motoren rijden ondertussen vlak achterelkaar, te weten Sainz, Hulkenberg en Verstappen. Sainz laat de net gestopte Hulkenberg als een goede teamgenoot passeren, maar gaat vervolgens een keihard gevecht aan met zijn voormalig teamgenoot Verstappen. Eerst verdedigt Sainz zich door de chicane af te snijden, vervolgens haalt Verstappen in door hetzelfde te doen. Maar even afwachten wat de wedstrijdleiding hiervan vindt. In de tussentijd zet Max in ieder geval vast de hierboven aangekondigde snelste raceronde neer.

Finish

Toen we hoorden over Ricciardo’s problemen hadden we even de hoop om aan het eind van de race een nerveus treintje vooraan het veld te zien, waarbij iedereen tegelijkertijd zowel voor als achteruit moest kijken. Op zijn minst hadden we een strijd tussen Daniel en Sebbie verwacht zoals tussen Ayrton en Nigel in 1992. Senna hield destijds met kunst en vliegwerk de veel snellere Williams van de British Lion achter zich. Maar helaas, de eerste vijf coureurs lijken vastbesloten er de gevreesde optocht van te maken en volgen elkaar op gepaste afstand.

Achter het eerste kwintet wordt er wel nog volop gestreden. Sterker nog, Ocon, Gasly, Hulkenberg en Verstappen zijn bijna aangesloten bij Bottas. Ook om het laatste puntje wordt nog flink geknokt. Thuisheld Charles Leclerc heeft er wel trek in een puntje te sprokkelen in zijn eerste Monegaskische Grand Prix, maar moet dan onder andere Brendon Hartley voorbij. Het gaat fout: een voorrem van Charles begeeft het bij het aanremmen voor de chicane na de tunnel en de Monegask ramt zijn Sauber vol in de Toro Rosso van zijn voorganger. Dat roept de vraag op: komt er een Safetycar?

De wedstrijdleiding besluit dit Daniel Ricciardo niet aan te doen, maar opteert voor een Virtual Safetycar. Dit helpt de Ozzie uiteindelijk alleen maar, want Vettel verliest op een of andere manier een paar seconden in deze fase. Ricciardo pakt zodoende zijn tweede overwinning van het jaar en het is tevens de tweede victorie die Verstappen door de vingers glipt. Wat als hij tweede was geweest en Ricciardo zijn probleem had gekregen? De kans is groot dat ze de Nederlander hadden laten gaan. Maar goed, er resteert niks meer dan de negende plaats. Het goede nieuws is dat Max de RB14, los van het gebakkelei met Sainz, in ieder geval zonder problemen naar de finish heeft gebracht. Franse frenemies Ocon en Gasly zullen blij zijn met de plaatsen zes en zeven, evenals Renault met een dubbele puntenscore.

De volledige uitslag

1. Ricciardo

2. Vettel

3. Hamilton

4. Raikkonen

5. Bottas

6. Ocon

7. Gasly

8. Hulkenberg

9. Verstappen

10. Sainz

11. Ericsson

12. Perez

13. Magnussen

14. Vandoorne

15. Grosjean

16. Sirotkin

17. Stroll

DNF

Hartley

Leclerc

Alonso