Verstappen hoopt op chaos, komt die ook?

Uiteraard hoopt Verstappen een beetje op chaos. Maar wat zijn de kansen?

Max Verstappen en Monaco. Dat is nog niet een perfecte combinatie. Natuurlijk, hij heeft vorige GP van Monaco 2021 oppermachtig gewonnen. Maar er zijn altijd wel een paar kleine pechgevallen waar de Nederlander mee te maken krijgt. Bij de GP van Monaco in 2016 reed ‘ie op een opdrogende baan tegen de vangrail. In 2018 crashte hij zij in auto in de derde vrije training.

In 2019 krijg hij een tijdstraf vanwege een ‘early release’ in de pits, waardoor hij het podium miste. En vorig jaar kon hij zijn fantastische pole-rondje niet afmaken wegens de crash van Leclerc. Dit jaar gebeurde dat wederom, maar dan met Pérez (en later Sainz). Er is dus altijd wel íets. Logisch, in Monaco is het zo krap, dat in principe elke gebeurtenis van invloed kan zijn.

Verbeteren

Echte pech bleef dit keer uit, maar Verstappen komt nu tijd te kort. Ondanks dat hij zijn best deed, kon hij zijn tijd nauwelijks verbeteren. Na de kwalificatie liet de wereldkampioen het volgende weten of hij tevreden was met zijn prestaties:

Natuurlijk niet. Maar ik denk wel dat we onszelf aan het verbeteren waren. We probeerden een paar dingetjes uit tijdens de vrije trainingen, maar die gaven mij niet een goed gevoel. Dus gingen we terug naar de oude afstelling. Ik probeerde mijzelf te verbeteren tijdens de kwalificatie. Ik denk dat het ook wat beter ging. Max Verstappen, kon niet maximaal profiteren

Voor Verstappen was het sowieso geen geweldig weekend. In geen van de vrije trainingen wist hij hoger dan P4 te scoren. De Ferrari’s en Sergio Pérez waren net eventjes wat sneller. In de laatste ronde van de laatste kwalificatiesessie reed Verstappen zijn beste eerste sector, waardoor een betere tijd erin had gezeten.

Verstappen hoopt op chaos

In Monaco is het heel erg lastig inhalen. Natuurlijk kan de Red Bull-teamleiding aan Sergio Perez vragen om Verstappen erlangs te laten, maar anders gaat het bijna niet lukken. Waar je dus op moet hopen is een safetycar-situatie of flink wat neerslag.

Het is een beetje afhankelijk van wat het weer gaat doen. Een beetje chaos zal wel prettig zijn. Als dat er niet is, dan moet ik gewoon maximale punten scoren vanaf mijn positie. Het is een beetje een lastig weekend voor mij tot nu toe. Max Verstappen, hoopt op regen en een beetje tumult.

Nu is het dus hopen op wat chaos en tumult. De weersvoorspellingen waren erg gunstig. Echter, de laatste voorspellingen laten zien dat het waarschijnlijk tóch droog zal blijven. De kans op buien tijdens de race wordt telkens kleiner.

Wat denk jij? Gaat Verstappen het weekend rechtzetten? Of moet hij consolideren en de schade beperken? Laat het weten, in de comments!

Via: Formula1.com