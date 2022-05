Olympian Motors 01 is snelle retro-sedan

De Olympian Motors 01 is een zeer verfrissende nieuwe auto.

De autoindustrie ligt een klein beetje op zijn gat als het gaat om styling en design. In veel gevallen is het uitwisselbare eenheidsworst. Merken nemen de styling-foefjes van elkaar over (denk aan het doorlopende achterlicht) of verzinnen rare creaties qua koplampen (hallo BMW 7 Serie).

In de meeste gevallen proberen alle auto’s zo modern mogelijk te ogen. Het probleem daarmee is dat die auto’s juist heel snel verouderen. Denk maar aan de digitale dashboards van de jaren ’80. Die zijn zo goed oud geworden als het liefdesleven van Kevin Spacey of 12 jaar oude Fristi.

Maar de Olympian Motors 01 gaat het helemaal anders doen. In plaats van de meest moderne auto aller tijden, is het juist een retrotastische auto.

Zoveelste EV-startup

Mocht je Olympian Motors nog niet kennen, is dat niet vreemd. Het is in principe de zoveelste EV-startup die het Tesla moeilijk moet gaan maken. Maar in dit geval doen ze dat niet met de meest moderne auto, maar juist de meest ouderwetse. Het doet qua uiterlijk denken aan de creaties van Mitsuoka.

Om even een idee te krijgen van de auto, de Olympian Motors 01 is 4,96 meter lang, 1,89 meter breed en 1,67 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,76 meter. Dat is even lang en breed als een BMW 5 Serie. Wel is de 01 een stuk hoger en is de wielbasis flink kleiner. Vandaar het bijzondere voorkomen.

Interieur Olympic Motors 01

Het interieur is misschien nog wel bijzonderder. Dat is ook namelijk ook retro. Dat is bewust gedaan. In alles lijkt het een klassieker, echter: de Olympian Motors 01 is hypermodern.

Omdat grote schermen enorm snel verouderen, heeft de auto ze niet. Alle informatie kun je zien op de meters. Alle andere functies waar je een scherm voor nodig hebt, krijg je te zien via het head-up display (HUD).

Ondanks dat de auto niet ontwikkeld is als Tesla Model S Plaid concurrent, is de Olympian Motors 01 best vlot. Van 0-100 km/u accelereren duurt 5,7 seconden en de topsnelheid is 257 km/u. Met dank aan een 310 pk sterke elektromotor. De accu heeft een capaciteit van 82 kWh.

Daarmee kun je 490 km afleggen met de 2.045 kg zware elektrische retro-sedan. Interesse? Je kan ‘m voor 500 dollar reserveren. De vraagprijs is precies 100.000 dollar.

