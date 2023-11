Verstappen: “Ik zou de hele tent afbreken”

Max Verstappen geeft zijn fans het goede voorbeeld in Las Vegas en claimt dat hij de hele tent af zou breken.

De Grand Prix van Las Vegas is hier en de hype is enorm. Liberty Media zet alles op het spel om de race een succes te maken. En dat is ook wel begrijpelijk. Al is het maar omdat in tegenstelling tot bij de andere races de F1 rechtenhouder ook de race organisator is. Alle skin zit dus in the game zogezegd.

Zodoende was het des te knulliger dat de auto’s van Sainz en Ocon vrijdag werden verschrot door losvliegende putdeksels. Vooral de beelden van Sainz waren indrukwekkend. De Ferrari ontploft min of meer doordat het zware projectiel er door de downforce ingezogen wordt.

Sainz had geluk bij een ongeluk dat hij er zonder kleerscheuren vanaf is gekomen. Zijn carbon stoeltje was gebroken. Je moet er niet aan denken dat dat ding echt tegen je rug aankomt. Het is ook niet alsof het de eerste keer is dat dit gebeurt met putdeksels. Dus het is eigenlijk onbegrijpelijk dat de hele show er zo gelikt uitziet en dan zoiets simpels doch belangrijks niet in orde is.

Het incident bracht ook een einde aan de eerste vrije training na acht minuten. Maar fans worden hiervoor niet echt gecompenseerd. Althans, niet in de vorm van keiharde knaken terug in het handje. Er zijn wat ‘vouchers’ uitgedeeld. En dat is pijnlijk, zeker daar de tickets best wel prijzig zijn in The Vegas.

Max Verstappen, die toch al het hele weekend maar een grote show vindt, is er onverdeeld kritisch over dat dit zo gebeurt. Tegen nu.nl zegt hij dat hij wel weet wat hij zou doen als fan:

Dus dan verdienen ze er ook nog een soort van geld aan? Ja, geweldig. Leuk man. Weet je, als ik een fan was zou ik de hele tent afbreken. Nee, dit kan toch niet? Max Verstappen, channelt weer een beetje Jos Verstappen

We denken dat dat er ongeveer uit zou zien als onderstaande video. Zou jij ook de tent afbreken? Of doe je dat alleen na drie weken kamperen in de zomer met de vouwwagen? Laat het weten, in de comments!