Compacte hot hatch voor 15K – Autoblog Advies

Wat is de leukste compacte hot hatch als je 15 mille erop kunt stukslaan? Dat gaan we uitzoeken.

Snel, nu het nog kan. Een leuke auto! Het lijkt erop alsof het aantal hard aan het dalen is als het gaat om de leuk sturende funauto. Dat gaat uiteindelijk ook zijn effect hebben op de tweedehandsmarkt. Toch? Waarschijnlijk wel, want nieuw is alles tegenwoordig een medium premium geëlektrificeerde crossover.

En laten we je iets vertellen over jongeren: die willen dat niet. Neem het voorbeeld van vandaag, waar Denise een aanvraag voor ons heeft. Zij wil namelijk een nieuwe leuke tweede auto. Daarmee bedoelt ze: haar eerste echte eigen auto. Denise heeft namelijk al vijf jaar dezelfde auto, een Daihatsu Sirion II. Deze was praktisch, enigszins pittig, zeer betrouwbaar en niet comfortabel.

Zoektocht compacte hot hatch (met een beetje power)

Haar volgende auto mag – nee moet – aanzienlijk sneller zijn. Ze heeft nu voldoende jaren aan ervaring waardoor een iets nieuwere en snellere auto niet onbetaalbaar in de verzekering is. Ook heeft ze een prima baan waardoor onderhoud en brandstof betaald kunnen worden. De eisen zijn simpel: ze wil een hot hatch met flink wat power en een strakke wegligging voor de fun, maar wel eentje die je ook elke dag kunt gebruiken.

Uiteraard komt een Mini dan bovendrijven. Sterker nog, Denise heeft al diverse Mini’s bekeken op Marktplaats en gereden. Daarbij vond ze de R56-generatie meer fun, de F56-generatie meer auto. Nu is neigt ze naar een F56-generatie, maar die zijn in het budget relatief schaars. Maar zijn er naast de Mini nog leuke alternatieven? Want ze heeft ook een Volkswagen Polo GTI bekeken en dat vond ze niet verkeerd. Een tikkeltje zakelijk, maar op zich ook wel een goed alternatief. Kortom, wat moet ze doen?

De wensen en eisen voor een compacte hot hatch kun je hieronder bekijken:

Huidige / vorige auto’s: Daihatsu Sirion II 1.3 Koop / lease: Koop Budget: 15.000 als ik 2.500 voor mijn Sirion krijg :) Jaarkilometrage: 12.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine lijkt mij Reden aanschaf andere auto: Ik zoek een snellere en sportievere auto Gezinssamenstelling: 1 vriend Voorkeursmerken / modellen: Mini Cooper S en Polo GTI No-go modellen Grote zware auto’s met veel kilometers

R56 of F56?

Dat is een goede vraag: als ondergetekende in de adviserende rol zit, ga voor de F56. Deze Mini Cooper S moderner, heeft een betere zitpositie, een veel betrouwbaardere motor en zit beter in elkaar geschroefd. Ook kun je hier nog een hele hoop aan aanpassen om ‘m naar je smaak te maken.

In het budget zijn ze echter wel vrij schaars, zeker als je niet te veel kilometers op de klok wil hebben. De R56 hoef je niet helemaal af te danken. Ze zien er geweldig uit en voor het budget kun je een late variant met N18-motor vinden. Het antwoord is vrij simpel: is het je ENIGE auto is, ga voor de F56. Is het een auto voor naast je verstandige auto, dan kun je een R56 overwegen.

Doe het niet: Volkswagen Polo GTI

De Volkswagen Polo is echt geen slechte auto. Integendeel. Deze generatie was bovengemiddeld puik. Helaas kregen wij vooral de uitgeklede BlueMotion-uitvoeringen. In het budget kun je op zoek naar de Polo GTI met de nieuwere en betere 1.8 TSI motor.

Dat is een heel erg keurige auto, maar wel erg saai. Sturen, remmen, schakelen: er is niets dat ‘ie beter doet dan de concurrentie. Het is gewoon een snelle Polo zonder kraak of smaak. Dan is 15 mille wel erg veel, de nieuwere AW-generatie komt dan wel erg dichtbij.

Ford Fiesta ST2

€ 15.000

2016

85.000 km

Wat is het?

In principe is dit de standaardkeuze in deze klasse. Ja, het is meer fun dan een Mini Cooper S (F56). Het was een geweldige ‘return to form’ van Ford. Werkelijk alles klopt namelijk aan de Ford Fiesta ST. De 1.6 EcoBoost is goed voor 182 pk (maar heeft een overboost naar tijdelijk 200 pk). Het is een lekker dik aangeklede auto met eigen bodykit, toffe wielen en sportief interieur. Deze ST2 is dan ook nog eens lekker compleet.

Hoe rijdt het?

Hilarisch! De Fiesta ST heeft nog echt die old school hot hatch vibes. Dat wil niet zeggen dat het de snelste ooit is, maar als je erin rijdt, maakt dat je niet uit. Sturen doet ‘ie heerlijk, met zowaar iets van gevoel en veel precisie. De motor is op zich sterk zat, alhoewel er snellere auto’s in deze klasse zijn. Het maakt niet zoveel uit, natuurlijk. Schakelen gaat typisch Ford: dus heel erg prettig. Het zijn niet de meest comfortabele allrounders, maar op een krappe B-weg zul je niet snel meer lol hebben.

Kosten Ford Fiesta

Verbruik: 1 op 12,76

Brandstofkosten: € 175

Gewicht: 1.063 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 47

Verzekering: € 70

Totale kosten per maand: € 292

Onderhoudsprognose

Het valt op zich heel erg mee met de Fiesta ST (dat rijmt!). Er zijn de nodige mogelijke afwerkingsmissers (slechte lak, kraakjes en piepjes en wat slecht bevestigde delen zoals de spiegels en intercooler). Qua aandrijflijn is het goed de bak te checken en dan met name de koppeling: pakt ‘ie lekker aan? Ook het dual-mass vliegwiel heeft niet het eeuwige leven. Bekijk hieronder het Fiesta ST aankoopadvies:

Afschrijvingsprognose

Gezien de wens om een relatief frisse auto te kopen, zul je wel iets van afschrijving gaan ervaren als je rijdt, uiteraard. Dat gezegd hebbende, de Fiesta is pas nét onder de 10 mille verkrijgbaar (ouder, meer kilometers) en ze zijn best schaars. Dus ondanks dat je zult afschrijven, zullen er altijd mensen zijn die een leuke hot hatch voor erbij zoeken. Dat is het mooie van deze categorie. Waar mensen stoppen met zoeken naar de huis-, tuin- en keukenmodellen, zullen die snelle versies altijd in trek blijven.

Opel Corsa OPC Performance

€ 14.450

2017

120.000 km

Wat is het?

Een auto die iedereen lijkt te vergeten. Uiteraard denken we allemaal aan Fiesta ST’s en Mini’s, naast de Franse Hot Hatch-brigade, maar deze snelle Corsa’s had je ook nog! Ze zijn aanzienlijk zeldzamer, maar zeker niet minder leuk. De Corsa van deze X15-generatie is eigenlijk een doorontwikkeling van de S07-generatie. De OPC versie heeft serieuze hardware en de Performance-variant doet daar met een Drexler sperdifferentieel, Brembo-remmen en Recaro-stoelen een welkome stap bovenop.

Hoe rijdt het?

Op een positieve manier is het een ouderwets rijdende auto, ondanks dat deze Opel uit 2017 komt. De motor is een bommetje, het differentieel is zeer effectief waardoor je erg lekker kunt hoeken. Het is niet een ballerina als de Fiesta, maar meer een worstelaar. In beide gevallen erg beweeglijk, maar geheel op hun eigen manier.

Kosten Opel Corsa

Verbruik: 1 op 11,26

Brandstofkosten: € 199

Gewicht: 1.203 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 56

Verzekering: € 95

Totale kosten per maand: € 350

Onderhoudsprognose

Het is een behoorlijk verse auto, deze Opel Corsa OPC. Niet alleen qua kilometers, maar ook qua bouwjaar. Het belangrijkste om op te letten is de transmissie, die is niet altijd even denderend. Check of deze trefzeker en soepel schakelt. Check ook de koppeling uiteraard. Een ander klein kwaaltje kan de elektronica zijn. Check dus of alles naar behoren werkt. Check hieronder het Corsa E-aankoopadvies met onze occasionheld @michel:

Afschrijvingsprognose

Dit is een lastige, want Opels schrijven doorgaans ietsje harder af en dan de concurrentie en niet iedereen kan het OPC-label juist op waarde schatten. Je zult waarschijnlijk ietsje meer afschrijven op een Corsa OPC, maar we geloven niet dat de verschillen met de concurrentie schrikbarend groot zijn.

Peugeot 208 GTI 30th Edition (A9)

€ 14.550

2015

118.000 km

Wat is het?

De Fiesta ST was een comeback, maar die van de 208 GTI was er eentje van LL Cool J-esque proporties. Dat komt vooral omdat de Peugeot 207 GTI niet de beste auto ter wereld was. Als hot hatch was ‘ie niet denderend en de betrouwbaarheid was simpelweg niet aanwezig. De 208 maakt heel erg veel goed. Deze 30th Anniversary maakt een al vrij speciale auto nog bijzonderder. Die kleurstelling moet je ding zijn (het is niet verplicht, sommige zijn gewoon 1 kleur). Het interieur is typisch Peugeot, met het kleine stuurwiel en een hoop leer en alcantara.

Hoe rijdt het?

Dit is ook nog eens een 30th Anniversary Edition. Deze is door Peugeot Sport onder handen genomen en kan zich op dynamisch blak uitstekend meten met de Fiesta. Deze versies hebben een sperdifferentieel, waardoor je het vermogen goed kwijt kunt. Ook is het onderstel aangepast, evenals de besturing. Daarnaast zijn er ook nog grotere remmen. Hier hoef je in principe niets meer aan te tunen om er wat leuks van te maken. Om te rijden is het een feestje. De 208 GTI is erg snel, maar ook een geweldige bochtenridder. Desondanks is het er nog voldoende comfort om dagelijks op de Nederlandse snelwegen precies 103 km/u op de teller te rijden. Bekijk hier de 208 GTI-rijtest!

Kosten Peugeot 208

Verbruik: 1 op 13,46

Brandstofkosten: € 166

Gewicht: 1.135 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 47

Verzekering: € 85

Totale kosten per maand: € 298

Onderhoudsprognose

Mensen worden vaak heel erg bang bij het horen van de naam THP en in sommige gevallen klopt ook wel. Koop je een vroege 207 RC zonder historie en veel kilometers, kun je er de klok op gelijk zetten dat het heel duur gaat worden. Maar een nette onderhouden 208 GTI met de latere variant van de 1.6 THP zijn een heel stuk beter. De klepseals zijn eigenlijk het grootste aandachtspunt, check dus even op olievlekken in de uitlaat. Bekijk hieronder het Autoblog Peugeot 208 GTI aankoopadvies:

Afschrijvingsprognose

Van alle 208’s is dit de meest waardevaste. We weten niet wat het publiek echt wil: die two-tone kleurstelling is nooit echt aangeslagen. Dus misschien toch beter een normale rode zoeken. Dat gezegd hebbende, zit je qua afschrijving redelijk safe. Nog safer dan bij de Fiesta, denken wij. Het is niet alleen een geweldige hot hatch, het is ook een van de laatste Franse hot hatches.

YOLO: Renault Clio Renault Sport 200 Cup

€ 14.950

57.275 km

2010

Wat is het?

De laatste, de beste, de tofste. De Renault Clio Renault Sport 200 Cup is een van de meest bijzondere auto’s van zijn tijd. Het is nog de laatste compacte hot hatch waar Renault Sport helemaal zijn gang mocht gaan. In basis is het een Renault Clio III, dus een flink verouderde hatchback met een vrij basaal interieur. Ook is deze er alleen als driedeurs, dus praktisch is het niet.

Hoe rijdt het?

Maar dat maakt allemaal niet uit, want dit is de leukst rijdende compacte hot hatch. Dat betekent een close ratio zesbak, een atmosferische tweeliter motor met 203 pk en heerlijk straffe wegligging. Dit is een bochtenridder pur sang. Op de Autobahn kan de Clio RS wat vermoeiend zijn, want dankzij die korte bak maak je flink toeren, ook bij 140 km/u. Maar met deze auto wil je voornamelijk over bochtige bergwegen knallen.

Kosten Renault Clio

Verbruik: 1 op 10,59

Brandstofkosten: € 211

Gewicht: 1.180 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 56

Verzekering: € 80

Totale kosten per maand: € 347

Onderhoudsprognose

De naam die Franse auto’s hebben, is niet helemaal terecht. Deze Clio III’s zijn bovengemiddeld goed, zeker als ze goed onderhouden worden. Gezien de kilometers en de prijs gaan we er wel een beetje vanuit dat dat het geval is. Bekijk hieronder het Renault Clio III RS aankoopadvies:

Afschrijvingsprognose

Vijftien mille voor een oude B-segment hatchback lijkt een enorme hoeveelheid geld. Dat is het ook. Houd er wel rekening mee dat deze auto’s niet meer gebouwd worden. Niet zozeer door Renault, maar door welke fabrikant dan ook. Sowieso, in 2010 was Renault Sport de absolute koning van de hot hatches.

Conclusie: compacte hot hatch voor 15 mille

Dus welke compacte hot hatch moet je kopen voor dit geld? Nou, dat is eigenlijk nog een heel erg lastige. Kijk, in principe kun je gewoon de leukste Mini voor het geld kopen en je zult er geen spijt van krijgen. Maar die auto’s zie je overal, terwijl de hot hatches van de andere fabrikanten serieus zeldzaam beginnen te worden.

Een hele nette Clio III RS kopen en deze goed bewaren gaat je geen windeieren leggen. In principe kun je met de Opel, Ford en Peugeot perfect uit de voeten. Als totaalpakket (ook naar het budget gekeken) lijkt ons de Peugeot het meeste waar te bieden voor het geld, terwijl het ook echt een bijzondere auto is.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droomau