Deze Brooke Double R Cosworth is de enige in Nederland

Pure rijbeleving, dat scoor je met deze Brooke Double R Cosworth. De enige op NL kenteken is nu te koop.

De Britse auto industrie kent, vreemd genoeg, grote paralellen met de Italiaanse. Je zou zeggen dat in het land waar de industriële revolutie min of meer begon het efficiënt produceren van enorme hoeveelheden betrouwbare auto’s een eitje zou zijn. Maar de geschiedenis heeft toch anders uitgewezen. Groot-Britannië heeft natuurlijk een geweldige auto- en racecultuur. Maar de betrouwbare of in ieder geval betrouwbaardere massaproducten komen uit Azië, Duitsland en soms Amerika.

Wat men wel heeft in het VK zijn talloze dromers die in een schuur gave projectjes op touw zetten. Veelal komen deze voort uit de wens zelf te racen. Over het algemeen, gaan de boel ook vrij rap op de fles. Maar het goede nieuws is: er staat ook altijd wel iemand klaar om het stokje over te nemen. Ofwel middels een doorstart, ofwel gewoon met een nieuw eigen project.

Zo zijn er talloze kleine gave sportautootjes gebouwd. Het rangeert daarbij van schaamteloze Lotus 7 replica’s, via de Rocket van Gordon Murray, tot auto’s als de Noble M600. Die laatste is overigens niet meer het geesteskind van Lee Noble. Want hij verkocht zijn schuur aan iemand anders en zette zelf weer een ander project op. Zo blijft deze cottage industry immer weer draaien.

We kunnen het zo serieus of niet serieus nemen als we zelf willen. Maar als je van pure rijbeleving houdt, is er weinig dat meer biedt dan een Caterham, Ariel Atom, BAC Mono enzovoorts, enzovoorts. Nou ja, behalve dan misschien een motor. Maar als je je niet volledig wil committeren aan het doneren van je organen, maar slechts een voet in het water willen dippen, zijn dit je beste opties.

Nu is een Light Car Company Rocket natuurlijk geinig. Maar ja, tegenwoordig betaal je er door de status van Gordon Murray wel zes cijfers voor. En eigenlijk, is de fun waarschijnlijk net zo groot in deze Brooke Cosworth Double R 260 uit 2008. Brooke Cars is een bedrijfje uit Devon, dat voortkomt uit de boedel van Brooke Kensington, de voorloper van het bedrijf (want, zie bovenstaande).

Brooke Kensington had in de jaren ’90 al de Brooke Kensington ME 190, waar de Double R 260 een doorontwikkeling van is. Technisch is het best wel een blepper. De motor is een duratec van Ford Cosworth met 2.3 liter inhoud en een supercharger. De unit is goed voor 260 pk. Naar verluidt hebben er nog engineers aan gewerkt die voor Williams de Cozzie F1 motoren deden. Altijd een beetje een boude claim, maar we laten Brooke ermee wegkomen.

Zeker is in ieder geval dat de 550 kilogram lichte Double R pijlsnel wordt van de krachtbron. De nul-naar-honderd voltrekt zich in 3,1 seconden. De topsnelheid, mjah die doet er eigenlijk niet toe bij dit soort auto’s. De auto heeft een buizenframe waarin de motor achter de inzittenden in lengte is gehangen. De versnellingsbak huist daar weer achter. Schakelen met de handmatige vijfbak, doe je als bestuurder met de linkerhand. Zo heb je rechts vrij om je passagier te aaien. Of voor je telefoon. Of desnoods om te sturen als je dat niet kan met het gaspedaal en de rem.

Wat op zich niet erg is, want dat sturen moet een genot zijn. De auto is licht, maar heeft onafhankelijke wielophanging rondom. Ook de remhardware van AP Racing is serieus, net als de velgjes van OZ Racing. Dit is kortom, niet de gemotoriseerde skelter van de sloperij waar Jos Verstappen zijn eerste kartmeters mee heeft gemaakt. Puur genieten.

En dat is nu allemaal binnen handbereik. Want de auto staat te koop in Nederland. Niet toevallig bij Van der Kooi Sportscars #IYKYK. De vraagprijs is met 36.900 Euro niet mals voor ‘een speeltje’. Maar ach…Een Donkie of de reeds genoemde Light Car Project Rocket zijn nog veel duurder. Koop dan?