BREEK: BMW maakt geen motoren meer in Duitsland

We zijn bezig met een ongekende transitie van epische proporties. De wereld moet terug naar het stenen tijdperk om het milieu te redden. En dus moet de auto het onderspit delven. Eerst komt men voor de auto’s met verbrandingsmotoren. Maar in de toekomst zullen natuurlijk ook de elektrische auto’s moeten verdwijnen. Als blijkt dat al die oude accu’s gruwelijk zijn voor de natuur. En nog eens benadrukt wordt dat er wel loeiveel fijnstof van de remmen van de zware elektrische mastodonten afkomt. Persoonlijk vervoer zal dan louter nog bestaan uit een stalen ros. Of misschien een echt ros, voor de rijke grachtengordel elite.

Een sign of the times is dat BMW, dat letterlijk staat voor ‘Beierse Motorenfabriek’, helemaal geen verbrandingsmotoren voor auto’s meer bouwt in Die Heimat. Lokale kwaliteitspublicatie Bayerischer Rundfunk brak het nieuws, wat inmiddels ook door BMW bevestigd is. Zestig jaar lang bouwde BMW vier-, zes-, acht- en twaalfcilinders in München en omstreken. Maar aan die traditie is nu een einde gekomen. De laatste motor die de band heeft verlopen was naar verluidt ‘een V8’.

BMW bouwt nog wel verbrandingsmotoren in Europa, maar nu alleen nog in Oostenrijk bij Magna Steyr en in Hams Hall, Groot-Britannië . De 1.200 medewerkers die motoren bouwden in Duitsland, worden naar verluidt elders binnen BMW voorzien van een functie. BMW investeert 400 miljoen Euro om op de plek van de oude fabriek een nieuwe montagehal te realiseren voor nieuwe modellen. Tevens komt er een nieuw testcentrum voor EV’s en heeft BMW goedkeuring gekregen van plaatselijke overheden om in Straßkirchen en Irlbach een accu-fabriek neer te plempen.

