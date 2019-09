Zo luxe zag je de Fiat Panda nog nooit

Panda en luxe? Het komt samen in deze combinatie.

Een Fiat Panda is een leuke auto, punt. Als eerste auto een prima voertuig om kilometers mee te maken, als 100 HP een vlot bakkie en als 4×4 ook nog eens praktisch. De Fiat Panda is echter geen luxe auto. De Italiaanse autobouwer doet nu echter een gooi naar dat laatste met deze Trussardi op basis van de huidige Panda.

De Panda Trussardi is een speciale editie. De hatchback komt in de kleur Caffè Italiano Brown met zwarte accenten. Die tint komt tevens terug in het interieur. Het is voor het eerst dat Fiat een auto af-fabriek in een matte kleur levert. Op de velgen en op het stuurwiel is het Trussardi-logo te vinden. Dit moet benadrukken dat je niet zomaar met een Panda onderweg bent. Dat gezegd hebbende. De hatchback gaat alweer even mee. Het interieur met onder andere de karige infotainment laat de leeftijd van de auto goed zien.

Fiat levert de Panda Trussardi met een 1.2 liter 69 pk motor, of de TwinAir 0.9-liter met 85 pk. De Panda is het eerste model van deze samenwerking tussen Fiat en modemerk Trussardi. Een leuke toevoeging voor in het wagenpark of een speciale editie waar je het niet warm van gaat krijgen?