Verstappen loopt leeg na teleurstellende Grand Prix van Italië - Autoblog.nl

Onze held Max Verstappen beet lang op zijn tong, maar na een tergende race in Italië komt een onvervalst stukje Jos naar boven.

De verwachtingen waren hooggespannen bij Red Bull voorafgaand aan de race in Monza. Vooral Helmut Marko dacht dat er wel iets te halen kon zijn voor zijn team nou Mercedes geen partymode meer mocht gebruiken. Hamilton hintte er zelfs naar voorafgaand aan het weekend: Red Bull had gekregen wat het wilde van de FIA. Mercedes dacht echter dat ze in de race misschien juist voordeel zouden hebben van de nieuwe regel qua rees pees.

Uiteindelijk kregen beide partijen ongelijk in de bizarre race van zojuist. Mercedes had weliswaar veruit de beste snelheid, maar in verkeer bleek dat de W11 wel degelijk een zwakte heeft. Inhalen in vuile lucht zonder speciale motorsettings lukte Bottas überhaupt niet. Hamilton liet zien dat het wel mogelijk was, maar ook hij had er de nodige moeite mee. Red Bull Racing kon echter allerminst profiteren van de zeldzame malaise bij Das Haus. Max Verstappen viel in kansloze positie uit, Albon kwam in kansloze positie aan de meet. En dat terwijl het ‘B-team’ vandaag won met dezelfde motor. Iets aan de RB16 werkt duidelijk niet naar behoren.

Max had er na de race tegenover Jack geen zin in een mild PR-verhaal af te steken. Volgens hem was het allemaal ruk en een aanfluiting. De start was *piep*, de herstart was *piep* en toen was er ook nog wat stuk aan de motor. Helemaal *piep* dus allemaal.

Het hele weekend was klote, ik ben blij dat het weekend erop zit. Max Verstappen, cunning linguist

De hardste sneer die het diepste snijdt was echter de laatste opmerking van MV33:

Natuurlijk ben ik wel heel blij voor Pierre [Gasly] en al die jongens bij het team. Zo zie je maar weer dat de 2019 Red Bull zo slecht niet is. Max Verstappen, openhartige sneerkoning

VER hint er natuurlijk op dat de Alpha Tauri een soort mix en match is van wat recente Red Bull bolides. Maar het is ook duidelijk dat hij niet zo onder de indruk is van Neweys creatie voor dit jaar. Gezien Gasly’s opvolger Albon ook wederom een dramatische race reed, is er duidelijk veel werk aan de winkel in Milton Keys. Nou maar hopen dat het karakteristieke Monza een outlier was…