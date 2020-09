Bizarre uitslag Formule 1: Grand Prix van Italië 2020 - Autoblog.nl

Wie spint er uit de bocht en wie wordt de verrassende winnaar, in de Twilight Zone die de Grand Prix van Italië heet?

Na de ietwat saaie Grand Prix op het epische Spa staat er dit weekend alweer een F1 race op een legendarisch circuit op de kalender. Slechts één keer werd er in de geschiedenis van de Formule 1 niet in het Parco Nazionale di Monza gereden. Dat was in 1980, toen de Italiaanse Grand Prix op Imola georganiseerd werd.

Terwijl de meeste andere hogesnelheidsbanen sindsdien van de kalender zijn verdwenen of gecastreerd werden, is Monza altijd een échte hogesnelheidstempel gebleven. Ook toen de oude kombaan is ingeruild voor het huidige sokvormige baantje. Deze aparte karakteristiek leverde in het verleden vaak mooie races op met aparte resultaten. Motorvermogen en betrouwbaarheid zijn, of waren, hier altijd veel belangrijker dan inventieve vleugeltjes met kartelrandjes.

In de kwalificatie van gisteren was het echter ‘gewoon’ weer Mercedes dat de klok sloeg. Nou weten we dat de Mercedes PU DE BESTE is, maar het lijkt vooral het feit te zijn dat de Mercedes ligt als een S-Klasse met Active Body Control dat het verschil maakt. De anderen stuiteren over de randstenen van de chicanes, de W11 zweeft eroverheen als een hovercraft. HAM 1, BOT 2.

Achter de Mercs was het echter wel spannend. Wat dan weer niet per se goed nieuws is voor ons Max. Verstappen kwam niet verder dan P5, achter Sainz en Perez. Norris en Ricciardo stonden ook erg dichtbij de Nederlander en in de race kunnen Stroll, Albon, Ocon en de Alpha Tauri’s misschien ook goed voor de dag komen. Alleen met de auto’s die een Ferrari motor hebben en de Williamsen hoeven we vandaag normaal gesproken geen rekening te houden voor een puntenscore. Zij kwamen er simpelweg niet aan te pas.

Start

Hamilton komt dit jaar lekker van zijn plek vanaf pole en ook dit keer is dat het geval. Het helpt de Brit ook dat Bottas geen geweldige start heeft. De Finse wingman ziet al direct Sainz voor zich rijden en laat zich in de tweede chicane ook de kaas van het brood eten door Norris. Die laatste komt vanaf P6 en heeft dus een superstart beleefd. Perez profiteert van de inhaalactie van Norris en glipt Bottas ook voorbij, net als even later Ricciardo. Bottas roept over de radio dat hij een probleem heeft met de banden of misschien iets anders, maar zijn team laat later weten dat alles ‘oké’ is. Voor VB77 is het waarschijnlijk even een cultuurschok dat een aantal ‘trage’ auto’s hem kunnen passeren.

Maar wacht even, in het rijtje coureurs dat Bottas voorbij streeft, is Verstappen niet genoemd? Hoe dan? Wel, de Nederlander heeft ook geen geweldige start. Hij gaat in de clinch met Ricciardo en verliest dat duel, waarna hij klem komt te zitten achter Bottas. MV33 zal zich wel verbijten, want Hamilton pakt vooraan het veld ondertussen een dikke voorsprong op Sainz.

Bij het ingaan van ronde twee komt echter ook nog Stroll voorbij vliegen aan Max Emilian. Maar een ronde later zet Max dat weer recht. Vettel is op harde banden gestart en ligt lekker in de clinch met Russell om P17. De Duitser kopt echter een paar schuimborden als een remleiding het lijkt te begeven op zijn SF1000H. Kennelijk wilde iemand in het team zorgen voor een vervroegd afscheid van de Duitser. Bottas roept op de radio dat hij niet kan racen met deze motorsettings, maar Hamilton leidt de race met een dikke voorsprong. Zou het team dan toch Hamilton wat voordeeltjes geven, of moeten we nog ernstiger gaan twijfelen aan de skills van VB77?

Mid Race

In ronde 20 gebeurt het onvermijdelijke met de tot de absolute limiet opgepompte Ferrari motor achterin de Haas F1 van Kevin Magnussen. De Deen valt uit met technische problemen en parkeert zijn VF-20 langs de kant van het circuit. De wedstrijdleiding lijkt even te twijfelen, VSC of SC? Hamilton heeft de race eigenlijk al gewonnen als Bernd Maylander met zijn AMG GT in de pits mag blijven staan. Maar we krijgen wat extra spanning, want er komt toch een echte safetycar.

Dat is natuurlijk een ideaal moment voor iedereen om de pits op te zoeken. Hamilton komt naar binnen en een seconde of tien later zal de rest volgen. Maar wacht, Sainz rijdt door en pakt de leiding. Een gewaagde strategie van McLaren om HAM op te houden en dan Norris te laten winnen? Neen, want alle andere coureurs behalve de achtersten in de rij zoeken ook niet de pits op. Huh?

WATCH 🎥



The pit-lane incident that has turned the 2020 Italian Grand Prix on its head#ItalianGP 🇮🇹 #F1https://t.co/fQBNZ719xH — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

Dan blijkt waarom: de pitstraat was gewoon nog gesloten op het moment dat Hamilton naar binnen kwam. Dat mag natuurlijk helemaal niet. Dit wordt een slam dunk stop and go penalty. Jazeker! We hebben spanning in de race om de winst! Nog onder de safetycar kan de rest alsnog een stop maken. Hamilton gaat zo aan de leiding. Stroll stopt niet en schuift door naar P2. Norris kan ook een probleem krijgen, want hij remt lekker af omdat hij weet dat het team voor de double stack gaat. Dat mag eigenlijk ook niet.

De safetycar gaat weer naar binnen en maken we ons op voor een spannend tweede deel van de race. Maar het gaat vrijwel direct weer mis en dit keer echt. Charles Leclerc klapt in de Parabolica namelijk keihard in de boarding. De grote biem richt een ravage aan in de boarding naast de baan en de wedstrijdleiding besluit de rode vlag te laten zwaaien. Eerst maar weer een beetje de veiligheid op dat precaire punt van de baan fixen.

Herstart

Na een kort intermezzo begint de race opnieuw met een staande start. Norris heeft mazzel, want hij krijgt geen straf voor zijn handige truc. Mercedes plant Hamilton na twee rondjes binnen te halen voor het inlossen van zijn straf. Het beste nieuws is dit hele verhaal echter voor Lance Stroll. Er mogen namelijk banden gewisseld worden! Dat betekent dat Lance Vance Dance net als de rest ook niet meer hoeft te stoppen. Als hij P2 houdt bij de start gaat hij dus gewoon virtueel aan de leiding.

All drivers have pitted, except for Lance Stroll



However, under the red flag, his team is allowed to change his tyres, meaning he will not need to stop after the restart#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/UAeX9gCs4H — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

Lance verknalt het buitenkansje echter vakkundig door eerst matig van zijn plek te komen en daarna rechtdoor te schieten in de tweede chicane. Hamilton heeft geen zin om te wachten op zijn straf en bijt na een ronde al door de zure appel heen. Het klinkt gek, maar Gasly rijdt na ruim de helft van de race nu op P1, voor de twee Alfa’s. Alfa Romeo houdt de Italiaanse eer dus hoog vandaag. Stroll en de McLarens jagen de Alfa’s op, met daarachter nog steeds Bottas op P6.

Slecht nieuws is er voor Verstappen. Hij wordt onderzocht door de wedstrijdleiding, valt terug na de herstart en valt daarna uit in de pits. Een weekend om heel snel te vergeten dus voor MV33. Voormalig teammaat Gasly gaat in de Alpha Tauri misschien wel op weg naar de zege zoals Vettel ooit deed met de Toro Rosso in 2008. In het nadeel van Gasly is dat de Alfa’s hem niet heel lang een buffertje geven. Giovinazzi komt snel de pits in en Raikkonen weert zich kranig, maar kan niet voorkomen dat Sainz en later Stroll hem vrij rap voorbij streven. De Alfa heeft natuurlijk gewoon lang niet voldoende snelheid.

Hamilton rijdt ondertussen een moordend tempo richting de staart van het veld. Die wordt gevormd door Alexander Albon, die als veertiende wagonnetje aan het treintje rondrijdt. Op een gegeven moment wint Hamilton ruim drie(!) seconden per rondje. Maar dan nóg is het de vraag of HAM ook voorbij komt aan al die auto’s. Teamgenoot Bottas slaagt daar namelijk totaal niet in.

Met een beetje moeite werkt Hamilton zich langs Albon, waarna Mercedes-protegé Russell opzichtig aan de kant gaat voor de kampioen. Altijd een beetje een dubbele zoiets. Je wil je broodheer natuurlijk niet in de wielen rijden, maar je moet toch ook een beetje laten zien dat je vechtlust in je donder hebt. Grosjean bijvoorbeeld geeft HAM in ieder geval nog wat last en ook Latifi grijpt zijn zeldzame kans een beetje te knokken met LH44.

Finish

Sainz hengelt stapje voor stapje Gasly binnen, terwijl Stroll ook nog in de buurt blijft. Wat zal die laatste balen van die herstart. Na jaren dat we alleen Mercedes en heel soms Red Bull of Ferrari zagen winnen, lijken we dus een verrassende winnaar te krijgen. Maar wie van deze drie gaat het worden? Norris haakt op P4 af, maar is wel nuttig voor de voorste drie, door de kraak-en-smaakloze Bottas achter zich te houden.

Gasly slingert wat op het rechte stuk om Sainz een verre tow te ontzeggen. Het verschil tussen beiden is een beetje een yo-yo. 1,6 seconden, 1,3 seconden, 1,5 seconden undsoweiter. McLaren maant Sainz tot rust en rede, maar Carlos wil voor de winst gaan. Aan het einde van ronde 52 van 53 komt Sainz in de DRS op het rechte stuk. Maar het komt niet tot een echte inhaalpoging.

Wederom slingert Gasly voor de Parabolica heen en weer. Het is voldoende. Een uitzinnige Pierre wint voor Alpha Tauri. Voor de eerste keer het Franse volkslied voor een coureur in de F1 sind Olivier Panis in de Grand Prix van Monaco in 1996! Man man man. Sainz wordt tweede. Stroll pakt het tweede podium uit zijn carrière met P3. Voor beiden zal het bitterzoet smaken. Ja, een geniaal podium, maar wanneer komt de volgende kans op de winst? Sainz weet immers dat ‘ie volgend jaar naar Ferrari moet…

Achter het ereschavot wordt Norris vierde, voor Bottas. Renault houdt vast aan de plek zes, maar niet aan P7. Hamilton laat in de laatste ronden namelijk zien dat je wel degelijk kan inhalen met een Mercedes, door P7 op te eisen. Ocon wordt achtste, Kvyat wordt negende en Perez pakt het laatste puntje, vlak voor Nicolas Latifi. Voor Albon resteert P15 tussen Russell en Giovinazzi in. Wat een race, wat een race. Als Mercedes nou elke keer even zo’n foutje maakt…

UPDATE: Max heeft niet zoveel lol gehad als de neutrale fan vandaag. Hij vond het hele weekend maar klote.

Volledige uitslag Formule 1 Italië 2020

Gasly – Alpha Tauri Sainz – McLaren Stroll – Racing Point Norris – McLaren Bottas – Mercedes Ricciardo – Renault Hamilton – Mercedes Ocon – Renault Kvyat – Alpha Tauri Perez – Racing Point Latifi – Williams Grosjean – Haas F1 Raikkonen – Alfa Romeo Russell – Williams Albon – Red Bull Giovinazzi – Alfa Romeo

DNF

VERSTAPPEN – Red Bull

Leclerc – Ferrari

Magnussen – Haas F1

Vettel – Ferrari