Linguini! Van welke Italiaanse schone zijn deze kelkjes? - Autoblog.nl

Hint: de kelkjes zijn een beetje gerestomod.

Omdat nieuwe auto’s best saai zijn, is oud metaal in trek. Want ja, wie wil er nu een turbotor die zelf denkt beter te kunnen sturen dan jij op de snelweg? De opties waar nieuwe auto’s hun vernieuwing in zoeken, zijn dingen die de puristische liefhebber liefst meteen afzet. Dus ja, dan maar iets ouds op de kop tikken. Een dikke youngtimer bijvoorbeeld. Alle opties en betrouwbaarheid die je wil, een puike motor zonder filters en software die de fun neutraliseren, goaaan met die banaan.

EVO Program

Nu al die oude bakken zo goed meekomen met moderne auto’s, is het echter makkelijk te vergeten dat als je verder teruggaat in de tijd, betrouwbaarheid nog wel een dingetje was. Als je je wel graag de stijl en sfeer van de 60s, 70s en 80s wil aanmeten, maar moderne verworvenheden niet geheel wil opgeven, komt de restomod om de hoek kijken. Er is tegenwoordig vanalles verkrijgbaar op dit vlak, van Aston Martin DB5’s tot blubbervette musclecars.

Mototechnique zorgt ervoor dat je nu ook een Ferrari Dino, 308, of 328 een daily driver kan maken via het EVO Program. Het bedrijf heeft de nodige ervaring met oude Ferrari’s opknappen, ook modellen als de 250 GTO en F40 LM. Nu heeft het zich dus toegelegd op het moderniseren van Ferrari’s oude middenmotor-instappers. Het resultaat mag er zijn.

Kelkjes en WiFi

De 308 krijgt van Mototechnique geen ABS of andere dingen die de betere coureur niet nodig heeft (behalve dan stuurbekrachtiging, foei toch). Wel is er een aangepaste V8 van nu 3,8 liter inhoud met fraaie kelkjes, carbon goodies, instelbare ophanging, moderne lampen en period correct 17″ pornojetsers. Het interieur wordt aangepast door O’Rourke Coachtrimmers en voorzien van een werkende airco en -jawel- WiFi connectiviteit. Je ontkomt er toch niet aan, tenzij je speciaal aangeeft dat je dat wil waarschijnlijk. Koop dan?