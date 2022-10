‘Verstappen moet titel inleveren vanwege budget cap’

Verstappen moet titel inleveren, want ze hebben vals gespeeld.

Onlangs heeft Max verstappen zijn tweede wereldtitel binnengehaald. In tegenstelling tot 2021 was dat extreem eh, niet spannend. Bijna een anti-climax. Als een ober met mosterd na de maaltijd kwam Johnny Herbert vertellen dat Verstappen kampioen is.

Maakt allemaal verder niet uit: kampioen is kampioen. Voor de tweede keer nu, dus. Maar aan dat eerste kampioenschap kleeft toch wel een klein beetje een smet volgens sommige media.

Hier in Nederland krijgen we daar vrij weinig van mee, want we zijn allemaal enorme Verstappen-fans. Internationaal lijkt men er toch anders tegenaan te kijken. Natuurlijk, in veel gevallen betreft het Britse media, die net als de Nederlandse hun eigen voorkeuren hebben.

‘Verstappen moet zijn titel inleveren’

In dit geval willen wij jullie attenderen op een artikel van The Drive. Die stellen namelijk dat Verstappen zijn titel moet inleveren. Uiteraard gaat het om het budgetplafond. Dat is namelijk verbroken. Vorig jaar was het eerste jaar dat we reden met een budgetcap. De audit-ronde is inmiddels achter de rug. Acht teams hebben zich voorbeeldig gedragen, Aston Martin heeft wat administratieve foutjes gemaakt en Red Bull heeft het overschreden. Dat zal jullie allemaal bekend zijn.

Volgen The Drive is het onhoudbaar om Verstappen zijn titel te laten behouden. Niet alleen vanwege het controversiële einde, maar ook omdat de regels de regels zijn. Want, zo schetsen zij, als Red Bull wegkomt met een boete, zal dat een precedent zetten voor andere teams.

Je komt er mee weg, dus moet je het doen. Formule 1-teams zullen altijd de grenzen van de regels zoeken, dat is inherent aan de sport. Als blijkt dat je met een paar miljoen aan boetes een paar miljoen extra kunt uitgeven, dan zullen zeker de rijke teams dat in het vervolg gaan doen.

Moet Red Bull fout handelen toegeven?

Nu heeft de FIA aangeboden aan Red Bull om toe te geven dat ze fout zitten. Als Red Bull dat aanbod accepteert, bekennen ze schuld en krijgen ze een berisping. Wat dat gaat worden, is nog niet bekend, maar ze zullen hun punten voor 2021 en 2022 gewoon behouden. The Drive stelt dat dat véél te mild is. Het zou impliceren dat je nú voordeel kan hebben en later pas hoeft te boeten.

Ook in Spanje, bij Marca, stelt men dat het afnemen van punten – en dus het kampioenschap – de enige mogelijke oplossing is om de budgetcap serieus te kunnen nemen.

Wat vind jij?

Natuurlijk, wij bekijken alles met een oranje bril. Maar laten we de rollen eens omdraaien. Stel dat Max Verstappen in de laatste ronde het kampioenschap verloor doordat Hamilton wéér mazzel had met een beslissing van de wedstrijdleiding en dat later zou blijken dat Mercedes te veel geld had uitgegeven. Hoe zouden wij dan reageren? Precies.

Dus vandaar een variatie op de lezersvraag (sorry @nicolasr, volgende keer mag jij ‘m doen). Moet Verstappen zijn titel inleveren? Of misschien specifieker, welke straf voor Red Bull vindt jij passend voor het overschrijden van de budget cap? Laat het weten in de comments! De beste inzending mag @wouter trakteren op gevulde koeken!

