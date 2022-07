Volgens de oud teamgenoot van Jos Verstappen is Max Verstappen negatief tegenover Hamilton.

Dit jaar is er een redelijk hevige strijd tussen Verstappen en Leclerc. Het puntenverschil op de scorelijst is absoluut niet representatief voor de verhoudingen tussen de Nederlander en de Monegask.

Uiteraard wordt er een parallel getrokken met het voorgaande seizoen. Toen waren Lewis Hamilton en Max Verstappen met elkaar in gevecht.

Bij SkySports vroegen ze wat Verstappen zelf prefereerde. Uiteraard laat het antwoord zich raden: dit jaar.

Ten eerste ken ik Charles heel erg goed. Hij is een aardige vent. We zijn ongeveer even oud, ik denk dat we maar drie weken schelen. En ik denk ook dat we vechten met een zeer gerespecteerd team als Ferrari. Hoe ze te werk gaan en hoe ze het gevecht aangaan. Als zij een race winnen, kunnen we naar hen toe om ze te feliciteren. En als wij winnen is het vice versa. Ik kan dat heel erg respecteren. Max Verstappen, vecht liever met Ferrari dan met Mercedes.

Nu zou je denken, dat is een uitspraak waar je niet heel erg veel op aan kunt merken. Dikke prima toch? Verstappen vindt het gevecht met Ferrari leuker dan met Mercedes.

Verstappen negatief tegenover Hamilton

Nou, wat blijkt: Johnny Herbert, de kleinste commentator van SkySports staat helemaal perplex van de uitspraken! Zo reageert hij Johnny Herbert op de vraag wat hij vindt van de uitspraken van de meest succesvolle Nederlandse coureur aller tijden:

Het is zeer teleurstellend in veel opzichten. Hij sluit Lewis Hamilton meteen al uit. Het ging meteen over Ferrari en Charles en de strijd tussen hen.



Ik dacht dat hij de gevechten van het afgelopen jaar kon waarderen, maar het is duidelijk dat dat totaal niet het geval is. Ik snap niet dat hij zo negatief is tegenover Lewis en de gevechten van het afgelopen jaar.



Ik sta perplex. Johnny Herbert, staat perplex en vindt dat Verstappen negatief tegenover Hamilton staat.

Grimmiger

Zo, die moest eruit! Wat kunnen we hier nog van maken? In principe is het natuurlijk logisch dat Verstappen een voorkeur heeft voor het gevecht dit jaar. Hij staat immers behoorlijk ver voor. Daarbij was de sfeer vorig jaar veel grimmiger, ook tussen de teams en de media. Voor het eerst in lange tijd was de strijd net zo spannend als Will Buxton het deed lijken.

Tenslotte zit er natuurlijk ook een stukje frustratie. Voor velen is Hamilton beroofd van zijn achtste wereldtitel. Op dit moment is Mercedes nog lang niet goed genoeg om structureel vooraan mee te doen, dus Hamilton gaat het niet rechtzetten dit jaar. Gelukkig is er een lichtpuntje: George Russel start vanaf de eerste plaats vandaag!

Meer lezen? Dit is de stand na de GP Frankrijk 2022!