Winstmarge Mercedes EQE is nu al verrassend

Dat had je niet verwacht! Elon Musk-volgelingen ook niet. De winstmarge van de Mercedes EQE mag er zijn.

Onlangs stelde mijn moeder een heel erg logische vraag: “Waarom bouwen fabrikanten niet alleen maar elektrische auto’s? Iedereen weet toch welke kant het op gaat?” Ze heeft daar een goed punt. Als je toch weet dat je over tien jaar toch niets anders gaat bouwen dan EV’s, waarom niet nu al beginnen?

Simpel: geld! Op auto’s met een verbrandingsmotor kan een fabrikant bakken met geld verdienen. Dat is met name door de lagere ontwikkelingskosten. Ook is er nog zeker vraag naar auto met’s met een ICE. Nu gebied de eerlijkheid te zeggen dat fabrikanten niet genoeg elektrische auto’s kunnen bouwen en de vraag groter is dan dat de verkoopcijfers laten zien.

Winstmarge Mercedes EQE

Van Tesla weten we dat ze zeer ruime marges hanteren. Voor veel autofabrikanten zijn elektrische auto’s echter nog zeer prijzig om te ontwikkelen en verliezen ze er (nog) geld op.

Ja, we zetten ‘nog’ tussen haakjes (en in deze zin tussen aanhalingstekens), want het blijkt dat Mercedes-Benz het uitermate goed doet met de EQE. De EQE is de middelgrote elektrische sedan die uiteindelijk de E-Klasse moet doen vergeten.

Beter dan E-Klasse én EQS!

Volgens de financiële topman van Mercedes, de CFO Harald Wilhelm, is de winstmarge op een EQE ongeveer even groot als op een E-Klasse. Sterker nog, hij hintte erop dat de EQE zelfs een iets grotere winstmarge heeft. Helemaal eerlijk is de vergelijking natuurlijk niet, want de EQE is een duurdere auto dan de E-Klasse. Ook is de EQE vrij basic uitgevoerd, waardoor je al gauw een paar dure opties moet aanvinken

Een E200d staat al op de stoep voor 60.348 euro, de E200 op benzine kost 61.671 euro. De Mercedes EQE is er vanaf 69.202 euro. Maar ja, die versie wil niemand en gaat men in de weer met grotere accu’s, motoren en veel opties. Allemaal goed voor de winstmarge van de Mercedes EQE, natuurlijk.

Gelukkig heeft Mercedes het bij de EQE voor elkaar, want de de EQS op de EQS is de marge juist kleiner dan de bij de S-Klasse. Echter, na verloop van tijd moet ook die auto minimaal even winstgevend worden.

Via: Automotive News Europe