Grote Alfa Romeo crossover gaat Alfa redden!

Groot, luxe, Italiaans: dat komt ons heel erg bekend voor. Een grote Alfa Romeo crossover zal het einde van alle problemen zijn.

Alfa Romeo is een bijzonder merk en dat is het. Op dit moment bouwen ze een zuivere sportsedan in de vorm van de Giulia, Stelvio en Tonale. That’s it. Het is dus de bedoeling dat er wat bijkomt. Afgelopen jaren hebben diverse CEO’s modellen geschrapt omdat ze niet ‘Alfa-waardig’ genoeg waren.

Zo ging de 159 onterecht voortijdig uit productie (Sergio Marchionne vond het niets), evenals de Alfa Spider op Mazda MX-5 basis. Dat zou een enorme hit geweest kunnen zijn, maar ja: bij FCA moest alles falen. Dus koos men voor de 124 Spider die iedereen alweer vergeten is.

Afgelopen week kwam het geluid naar boven dat Alfa Romeo werkt aan een nieuwe dikke supersportwagen. Daar kun je je vraagtekens bijzetten, maar gelukkig heeft Alfa Romeo meer ijzers in het vuur.

Grote Alfa Romeo crossover

Het gaat om een grote SUV die wordt ontwikkeld met de Amerikaanse markt in het achterhoofd. Dat bevestigt Alfa Romeo CEO Jean-Philippe Imparato aan Automotive News.

Het gaat om een auto in de sfeer van de BMW X5 en BMW X6. Dat is namelijk het meest lucreatieve stukje markt in de autobusiness. Daar wordt het geld verdient vanwege de torenhoge marges en de grote verkoopaantallen.

Het model wordt niet alleen ontwikkeld met de VS in het achterhoofd, de grote Alfa Romeo ontwikkelt men ook in The Land of Free. De auto moet vervolgens wereldwijd verkocht worden. Goed idee, want de modellen als de X5 en X6 doen het goed in alle delen van de wereld. Dat is het grote voordeel van crossovers en SUV’s. Er is enorm veel afzetpotentie.

Uiteraard moet er een belletje gaan rinkelen bij de kenners, want Imparato omschrijft in feite een Maserati Levante. Het is niet bevestigd, maar het lijkt ons niet onmogelijk dat de grote Alfa crossover en de tweede generatie Levante techniek gaan delen.

Techniek

Daarover gesproken, qua techniek is het nog even gissen. De nieuwe grote Alfa Romeo crossover moet in 2027 op de markt komen. Tegen die tijd wil Alfa Romeo ook alleen nog maar elektrische auto’s lanceren. Of dit dan de laatste met verbrandingsmotor wordt, is niet duidelijk.

Ook is nog niet duidelijk of Alfa Romeo de grote crossover in de VS gaat bouwen. Dat was vroeger een dingetje. Sterker nog, het is de reden dat de Alfa Spider op Mazda MX-5 basis er nooit kwam. Een Alfa moest namelijk uit Italië komen om een echte Alfa te zijn.

Tegenwoordig maakt dat niets uit (destijds ook niet trouwens). Een Porsche Cayenne komt uit Slowakije en een hele hoop Europese luxe-SUV’s worden in de VS gebouwd, zoals de BMW X5 en X6 alsmede de Mercedes GLE en GLS. En de Audi Q5 van de buurman komt uit Mexico.

Maar daar houdt het nog niet op, want er komt nóg een crossover. Dat zal een elektrische crossover zijn die precies tussen de Tonale en Stelvio in zit qua formaat. In 2026 wordt de Giulia opgevolgd door een geheel elektrische sportsedan. Daar zijn we heel erg benieuwd naar! Kortom, er staat voldoende op de planning.

