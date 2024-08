Verstappen of Larson beste ter wereld?

Hoe kom je in Europa in het nieuws? Gewoon zeggen dat je beter bent dan Verstappen.

Kyle Larson, die mag je als autosportliefhebber best kennen. Aan de andere kant van de oceaan is hij een grote meneer op de circuits. Hij valt vooral op omdat hij zowel in Nascar als in andere (dirt-track) series zijn kunsten heeft vertoond. In 2021 werd hij kampioen in de NASCAR Cup Series. En in 2024 deed Kyle ook nog eens een gooi naar de overwinning in de Indianapolis 500. In een Indycar dus.

Voor Autobloglezers is hij natuurlijk ook nog bekend van dit fameuze artikel uit 2020. Nogmaals: foei Kyle!

Maar vandaag gaat het over recentere uitspraken van meneer Larson. Toen hem gevraagd werd of hij Verstappen een keer zou moeten verslaan om gekroond te worden tot de beste coureur ter wereld had Kyle zijn antwoord klaar.

Niet echt, zelf weet ik al dat ik een betere allround coureur ben dan hem…. Ik zie Verstappen nog niet in een Sprint Car stappen en de Knoxville Nationals winnen en hij kan ook de Chili Bowl niet winnen. Hij kan echt geen Cup Race winnen in Bristol. Ik kan waarschijnlijk ook geen F1 race winnen in Monaco, maar ik denk dat ik een betere kans heb, gewoon vanwege het auto-element. Daarom zeg ik met vertrouwen dat ik weet dat ik beter ben dan hij is. Misschien niet in een formule auto als een Indycar of een F1 auto, maar dat is maar 1 discipline, ik denk dat ik hem versla in alle andere auto’s. En je mag me citeren!” Kyle Larson denkt aan Verstappen en loopt leeg

Welles, nietes is natuurlijk een mooi spelletje voor kinderen en Kyle zorgt hiermee voor een mooie discussie onder racefans. Maar wat vinden de kenners van de uitspraken van Larson?

Vindt Gunther ook Larson beter dan Verstappen?

GPBlog kreeg een reactie van ex F1 teambaas Günther Steiner. Herr Steiner vond het moeilijk om een oordeel te vellen. Steiner haalt Montoya aan die ook niet direct briljante resultaten behaalde toen hij overstapte naar NASCAR.

“Ik ben er vrij zeker van dat Max Verstappen Kyle Larson niet verslaat in een sprint car. Gaat niet gebeuren. Zou Kyle Larson Max verslaan in een F1-wagen? Gaat niet gebeuren. Zo zie ik het. Maar zou Kyle Larson snel gaan met een F1-wagen? Absoluut. Zou hij snel zijn tijdens een race? Als hij de tijd daarvoor krijgt.” Steiner is voor de verandering een keertje genuanceerd

Ja Gunther, daar kopen we dus niet zo heel veel voor. Wie is er nou beter? Appels met peren vergelijken blijft het natuurlijk. En als je de lokale redneck Olav Mol van de NASCAR Series het vraagt, dan krijg je waarschijnlijk een meer uitgesproken antwoord.

via: GPBlog