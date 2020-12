"Verstappen op zondag niet de gelijke van Hamilton" - Autoblog.nl

Wat zeg je me nou, Verstappen niet zo goed als Hamilton? Hoe durf je!

Ja wie is er nu de beste F1 coureur. Aan de ene kant is het jammer dat we het nooit zullen weten omdat alle teams andere auto’s hebben. Aan de andere kant is het wel zo leuk. Vanaf de zijlijn kunnen we daarom blijven speculeren en mooie verhaallijnen voor onszelf opstellen over wie onder welke omstandigheden wie zou verslaan. Later vanavond gaan wij daar zelf nog een oordeel over vellen in de ultieme autoblog rijdersbeoordeling van 2020. Maar als voorafje doet Porsche-afficionado Mark Webber vast even een duit in het zakje.

De Ozzie begint zijn interview bij kwaliteitspublicatie FORMULE 1 Magazine goed door te zeggen dat Max Verstappen een heel goed jaar achter de rug heeft. Maar helaas komen daarna de kleine kritiekpuntjes op onze Max. Man man man, waar haalt die ouwe Mark toch het gore lef vandaan:

Hij zit in de laatste fase van het fijnslijpen van zijn vakmanschap, als ik het zo mag uitdrukken. Is hij op zaterdag al Lewis Hamilton, in dat hij in de kwalificaties gelijk aan Lewis is? Yes. Is hij op zondag al Lewis? Nee, dat niet. Maar dat is normaal. Je wint namelijk geen vijf wereldtitels in je eerste vijf jaar in de Formule 1. Mark Webber, werd zelf om de oren gereden door Sebastian Vettel

Mark vind Max Emilian op zondag dus niet zo goed als Hamilton. Althans, voorlopig nog niet. Volgens de negenvoudig Grand Prix winnaar is dat iets dat komt met ervaring. Alleen, hij lijkt te suggereren dat niet iedereen de mazzel heeft die ervaring te krijgen:

Er zijn niet veel coureurs die in zo’n situatie komen: dat je een tijdlang kan domineren en de rust en regelmaat hebt dat te doen zonder dat je zelfgenoegzaam wordt. Dát is ervaring. Dát moet hij leren. Hij en Charles Leclerc, trouwens. Zij zijn de hot shots die eraan komen. Mark Webber, is fan van Charlie Sheen

Tsja. Dan maar hopen dat de RB16B het begin is van een lange rij nieuwe epische Red Bulls waarin Verstappen een paar titels kan pakken met Checo Perez aan zijn zijde…