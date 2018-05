Mark Webber voelt de Porsche Mission E aan de tand

Wat vinden we ervan, Mark?

Sinds Mark Webber niet langer naar het achterwerk van Sebastian Vettel hoeft te kijken, klust hij gezellig bij voor Porsche. De ‘Ozzy heeft, met aardig succes, verschillende langeafstandswedstrijden gereden voor de equipe uit Stuttgart. In enkele jaren tijd heeft de Australiër zich behoorlijk op weten te werken. Dit brengt enige privileges met zich mee. Recentelijk uitte zich dit in een uitnodiging om de Mission E aan de tand te komen voelen.

Het is zeker niet de eerste keer dat Mark de nodige testkilometers maakt in een nog aan te kondigen Porsche. Voordat de nieuwe GT2 RS officieel onthuld was, mocht hij er met groot plezier mee over de Nürburgring knallen. De Mission E is natuurlijk een totaal andere auto, maar dat maakt hem absoluut niet minder fascinerend.

Diezelfde gedachte echoot Webber nadat hij de wagen over het Weissach-testcircuit heeft mogen dirigeren. De Australiër had het volgende te zeggen over de volledig elektrische Porsche, die binnen enkele jaren op de markt komt.

“It’s a game changer, this car. Quite literally, it is stealth in motion. Still clearly a Porsche, it actually kept reminding me of the 919, as there were times where we could drive our Le Mans racer on E-Motor alone.I’m a bit of an old-school kind of guy and I love nothing more than to drive so I don’t mind admitting I had some reservations. I thought that the Mission E could feel a little heavy but the driving experience is seriously dynamic: the four-wheel steering, the performance and the braking ability were a really amazing experience.”