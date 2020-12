Dit is het nieuwe rallykanon van Ian Callum voor Le Dakar - Autoblog.nl

Ian Callum en Prodrive hebben de handen ineen geslagen om een epische Dakar-kanon te bouwen.

Je ogen kijken naar de BRX T1, een projectje van Ian Callum en de vermaarde race-toko Prodrive. Ian Callum ken je natuurlijk van onder andere de Aston Martin V12 Vanquish, de Ford RS2000, de tweede generatie Jaguar XK (X150) en deze andere negen belangrijke ontwerpen. Prodrive op hun beurt is natuurlijk fameus vanwege de rally Subies uit het WRC van de jaren ’90, de Aston Martins voor het circuit die ze nog steeds runnen en de korte periode dat head honcho Dave Richards bij Honda werkzaam was in de F1.

Prodrive voor de winst

Momenteel heeft Ian Callum zijn eigen toko die onder andere de oude Vanquish een beetje oppiept en opnieuw verkoopt voor een mooie som geld. Prodrive heeft zich na een afgebroken poging om zelf een F1 team te lanceren anno 2008 weer toegelegd op het runnen van raceauto’s voor teams in andere klasses. Een van die teams heet Bahrain Raid Xtreme, een joint venture tussen Prodrive en het koninkrijk van Bahrein.

Met de BRX T1 gaat dit team begin januari meedoen aan de Dakar rally, die Corona ten spijt vooralsnog gewoon gepland is voor een start op 3 januari. De rally zal komend jaar volledig verreden worden in het idyllische Saoedie-Arabië. En Bahrain Raid Xtreme hoopt hoge ogen te gooien. Met houwdegens als Sebastian Loeb en Nani Roma achter het stuur zijn ze dat ook wel aan hun stand verplicht natuurlijk. Dave Richards laat bij The Drive optekenen:

I’ll be disappointed if, when you are sitting on the start line, everybody doesn’t see us as a potential winner. Dave Richards, heeft zin in een chicken dinner

Callum voor het design

Onder de wulpse kap van de BRX T1 ligt een dubbel geblazen 3.5 V6 met 400 pk. Die verdeelt de power over alle vier de wielen. Ian Callum is daarnaast vooral verantwoordelijk voor de nodige swag. In het ontwerp is wel weer wat terug te vinden van auto’s als de Jaaaaaaags die hij eerder ontwierp. Callum zelf zegt erover:

We wanted to give the car a unique silhouette. A conscious shape suited to an extreme vehicle, rather than just functional form. The result has purpose: purpose design, purpose shape, purpose built. Ian Callum, spreekt nog altijd vloeiend designtaal

In de rally zullen de auto’s van BRX het vooral weer op moeten nemen tegen de Toyoda’s en de MINI’s, tenzij een van de outsiders voor een verrassing kan zorgen. Voor Nederland kruipen Bernhard Ten Brinke en Erik van Loon achter het stuur van twee Overdrive Toyota’s. Kijk jij al uit naar een potje ouderwets zandhappen? Laat het weten, in de comments!