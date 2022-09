Fietsendragers worden massaal gejat

Trek jij er af en toe op uit met je fiets achterop je auto? Pas op, want fietsendragers worden veel gejat.

Wij Nederlanders houden van fietsen. Volgens verschillende onderzoeken zijn er 23 miljoen fietsen in ons land en dat is veel. Zeker voor een kleine landje als dat van ons. We fietsen overal naar toe: naar ons werk, naar de kroeg, naar school en ga zo maar door. Maar we trekken er ook graag op uit. Om lekker de natuur te verkennen bijvoorbeeld. Ideaal is dan om je fiets achterop je auto te gooien en naar plekken te rijden waar je nog nooit gefietst hebt. Echter, veel fietsendragers vinden gretig aftrek bij het boevengilde.

Fietsendragers worden gejat

De politie merkt op dat in de omgeving van Harderwijk, Putten en Ermelo fietsendragers veel worden gestolen en doet dan ook een waarschuwing uit. Lullig als dit je overkomt: je bent namelijk je best wel dure drager kwijt. Zoals zo’n kekke Tequipment fietsendrager op je Porsche Taycan

De dieven slaan vooral toe in het buitengebied bij vakantieparken. Dat is best logisch, want daar vinden ze zeker weten auto’s met dragers. De afgelopen week zijn er acht gestolen. En dan hebben we hier alleen maar over daadwerkelijke aangiftes. Vermoedelijk doet niet iedereen aangifte, dus het aantal zal (veel) hoger liggen. Landelijk is tevens een aanzienlijke stijging te zien.

Hoofdagent Bediz laat aan het Algemeen Dagblad weten dat de diefstallen op verschillen tijdstippen gepleegd weren. De dragers stonden ook op slot, maar dat laat de dieven niet tegenhouden. De politie weet niet of er een bende achter zit, of dat het individuele boeven zijn.

Op slot

De fietsendragers stonden dus op slot. De ANWB kijkt er niet van op, want de sloten zijn volgens hun gemakkelijk open te maken. Zeker de wat oudere modellen. Meestal voldoet een schroevendraaier en wat kracht.

De politie vraagt om extra op te letten en verdachte situaties direct te melden. Neem ook een extra slot om de boef zijn of haar werk moeilijk te maken. Een kabelslot werkt prima en reduceert de kans op diefstal aanzienlijk. Tot slot adviseert de ANWB om alles van je fiets af te halen, zeker je dure accu, want lukt het niet om de drager te stelen dan stelen ze wel wat anders. En als je weg bent op je fiets, leg dan de fietsendrager achterin je auto. Als dit past.