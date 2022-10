Verstappen over budgetplafond: ‘moeten hun mond houden’

En daar zullen de teambazen het mee moeten doen. Verstappen over het budgetplafond is vrij helder.

Is de titel van Verstappen besmeurd? Als je kijkt naar de reacties onder de F1-berichten op wereldwijde social media, dan lijkt het er wel op. Daar waar wij in Nederland begrijpen dat Michael Masi het mandaat had om het einde van de GP van Abu Dhabi naar eigen goedkeuring in te vullen, vind de rest dat nog niet het geval.

En nu komt er nog een controversieel onderwerp: de budgetcap ofwel het budgetplafond. Red Bull zou deze in 2021 hebben overschreden. Uiteraard zijn het de naaste concurrenten – Ferrari en Mercedes – die meteen moord en brand schreeuwen. Deze teams moeten zich allemaal aan dezelfde regels houden. Als één van de teams een maas in de wet heeft gevonden, is het hek van de dam.

Verstappen over budgetplafond

Waarde collega @jaapiyo kon al melden dat Red Bull Ferrari en Mercedes kapittelt om deze boude aantijgingen. Daar komt voor nu Max Verstappen even overheen, via The Race:

Ik weet waar het (de aantijging, red) vandaan komt. Dus ik vind het allemaal prima. Wat ik van het team heb gehoord, geeft voldoende vertrouwen. Uiteraard gaan andere teams erover praten, terwijl ze niet de informatie beschikbaar hebben. Ik vind dat een beetje dom. Ze moeten gewoon hun mond houden. Max Verstappen, zegt wat ‘ie denkt over het budgetplafond.

Minimale overtredingen

Volgens The Race (echt een toffe site voor de Formule 1-fan!) zal deze week of volgende week gepubliceerd worden door de FIA dat er twee teams zijn die zich níet aan het budgetplafond hebben gehouden. Wel geven ze erbij aan dat het gaat om ‘minor breaches’, dus minimale overtredingen.

Dit houdt in dat de uitgaven een klein beetje te hoog zijn. In dit geval tot 5%, dus zo’n 7 miljoen euro, dollar of pond (allemaal hetzelfde waard tegenwoordig). Volgens Christian Horner is het niets meer dan een onderhandse tactiek om de mensen af te leiden van het feit dat Verstappen bijna weer wereldkampioen wordt.

De kans overigens dat Verstappen zijn wereldtitel van 2021 moet inleveren door puntenaftrek is zeer onwaarschijnlijk. Hooguit een tik op de vingers en een kleine straf voor het komende jaar, zoals minder tijd in de windtunnel, bijvoorbeeld.

