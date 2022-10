Red Bull kapittelt Ferrari en Mercedes vanwege boude aantijgingen

Boude aantijgingen doen over iemands karakter zonder goede gronden, dat kan natuurlijk niet. Red Bull kapittelt dan ook Ferrari en Mercedes.

Er staat weer een rel van jewelste op het vuur te stoven in de Formule 1. In de afgelopen week kwamen namelijk geruchten naar boven dat twee teams zich vorig jaar niet aan het budget cap gehouden zouden hebben. Het zou daarbij gaan om Aston Martin en Red Bull Racing. Maar waar het bij Aston Martin een ‘kleine infractie’ zou betreffen, schijnt vooral Red Bull Racing de knip iets te gul getrokken te hebben.

Als het allemaal waar is, dan is dat natuurlijk groot nieuws. Meer geld uitgeven in de Formule 1 heeft, enige uitzonderingen daargelaten *kuch* Toyota *kuch*, meestal meer snelheid tot gevolg. Echter meer geld uitgeven dan is toegestaan, zou je in dat opzicht dus ook kunnen zien als keihard valsspelen. Wat is er anders dan een auto sneller maken met illegaal geld dan een wielrenner die een dikke spuit EPO in zijn bil zet? Los van dat die F1 auto niet zo snel zal sterven aan de gevolgen van een torenhoog hematocriet, uiteraard.

Het ongewisse

Wat de straf is voor een overtreding van deze regels, heeft de FIA tot op heden bewust in het ongewisse gelaten. Men wilde namelijk niet dat teams zouden gaan rekenen met de potentiële straf in het achterhoofd. De slimme koppen in de F1 zouden immers al snel overgaan tot gedachtes als ‘oké als we zoveel extra uitgeven, zijn we zoveel sneller. Weliswaar krijgen we dan die en die straf. Maar dan winnen we onder de streep nog steeds’.

Nu dit gerucht echter rondgaat en uitgerekend kampioensteam Red Bull potentieel het bokkie is, worden de messen uiteraard geslepen. Ferrari heeft al opgeroepen dat de FIA hard moet ingrijpen. Maar vooral Toto Wolff van Mercedes gaat er met gestrekt been in. Wolff ruikt bloed en zet het allemaal dik aan: volgens hem zou Red Bull als het daadwerkelijk de regels heeft overtreden niet alleen vorig jaar, maar ook dit jaar en volgend jaar daar voordeel uit zou halen. Een beetje zoals een atleet die grijpt naar de roids, na een tijdje wel weer clean kan testen, maar alsnog meer spiercellen heeft.

De grote rivalen van Red Bull pleiten dan ook voor ‘keihard aanpakken’. Wat dat zou betekenen, daar wordt al wild over gespeculeerd. Een boete? Mindering op het budgetcap voor komende jaren? Minder windtunneltijd? Het schrappen van het team uit het WK voor constructeurs? Of zelfs -oh gruwel- het afpakken van de titel van onze held Max Verstappen en geven van deze titel aan Lewis Hamilton #notmychampion? Sommigen voeren uiteraard al vurig campagne voor het laatste…

De tegenaanval

Christian Horner laat nu echter weten dat hij ontzettend ontstemd is over alle aantijgingen jegens zijn team en kapittelt namens Red Bull het grote boze Ferrari en Mercedes. De Brit heeft een punt, want de communicatie over de gemaakte kosten is, voor elk team, een zaak tussen de FIA en het team zelf. Aangezien de resultaten nog niet officieel bekend zijn, vraagt Horner zich in eerste instantie af, waarop zijn rivalen zich nu precies baseren. Ten tweede stelt hij op basis van voorgaande, dat hij de lasterlijke leugens (potentieel) aan het adres van zijn team, niet kies vindt:

The submission to the FIA is confidential. I would be intrigued to know where their source of information for these fictitious claims have come from. They’re hugely defamatory. We take umbrage to them. Unless there is a clear withdrawal of those statements, we will be taking it incredibly seriously and looking at what the options available to us are. We made our submission in March and we stand by that 100% behind that submission that we are below the cap. For teams, that are not party to any form of the submission, to be making claims about our submission and prospective penalties is just bang out of order. Christian Horner, klapt terug

De FIA heeft inmiddels ook een statement naar buiten gebracht, waarin het stelt de FIA dat men de geruchten die door de paddock heen zingen, voorlopig niet kan bevestigen. Het is dus, wat dat betreft, wachten op de definitieve bevindingen. Waarvan akte.