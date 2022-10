Topsnelheid Alpine A110R hoger dan Alpina D5

We hadden niet verwacht dat de topsnelheid van de Alpine A110R zó hoog zou zijn.

Het is een auto waar we heel erg reikhalzend naar uitkijken. De Alpine A110R. Dat is het nieuwe topmodel van de Alpine A110-reeks. Het zal een uitgeklede versie worden met serieuze hardware aan boord om nog sneller te zijn. We kunnen niet wachten om de rijtest te mogen doen.

Daarbij verwachten we natuurlijk een hoop van de Alpine. Een excellente wegligging, verfijnd stuurgedrag, veel grip, snelle rondetijden op het circuit en veel beleving. Wat we gek genoeg niet hadden verwacht, is een enorme topsnelheid. Ondanks het toegenomen vermogen, zijn dit soort auto’s in rechte lijn nooit enorm snel.

Topsnelheid Alpine A110R

Dat komt meestal door de heftige aerodynamica. Dat is de reden waarom een 911 GT3 RS qua topsnelheid vaak langzamer is dan de GT3 waarvan deze is afgeleid. Maar Alpine stuurde dit filmpje via Facebook de wereld in. Het is uiteraard een teaser voor de A110R. Wat ons verbaasde is de enorm hoge snelheid van de Alpine A110R.

Volgens Alpine loopt het apparaat namelijk 285 km/u. 285! Dat is echt heel erg snel voor zo’n kleine sportwagen met spoilers, splitters en andere toevoegingen die niet bedacht zijn met een minimale Cw-waarde in het achterhoofd.

Nog twee nachtjes wachten

Op dit moment zijn er drie smaakjes van de Alpine A110. De reguliere versie loopt 250 km/u. Dan is er de Alpine A110GT en de A110S, beide met 300 pk. Volgens Alpine halen die beide een topsnelhied van 260 km/u. De A110 R gaat dan 25 km/u sneller, een ongelooflijk groot verschil. Sterker nog, de topsnelheid van de Alpine A110R is hoger dan die van de Alpina D5 S Bi-Turbo! Die stopt namelijk bij 283 km/u. Zo’n Alpine en Alpina zijn samen misschien de ultieme invulling voor de ultieme ’two car garage’.

Wellicht niet geheel ontoevallig is het precies even snel als een Porsche 718 Cayman S, die 350 pk uit zijn viercilinder peutert. Dat is echter niet de meest directe concurrent voor de Alpine A110R. Qua beleving, intensiteit en circuit-waardigheid staan de GT4 of GT4 RS meer in lijn met de Alpine. Of de Exige, die Lotus niet meer maakt helaas.

We hoeven overigens niet heel erg lang meer te wachten op de nieuwe A110R, deze staat namelijk gepland voor 4 oktober, overmorgen dus. Je kunt de auto zien tijdens de GP van Suzuka volgende week en daarna op de Salon van Parijs.

Meer lezen? Dit zijn de 11 traagste auto’s die 250 km/u halen!