Verstappen pleit ervoor dat F1 leiding meer verantwoording aflegt

Niks is vervelender dan organisaties die verantwoording uit de weg lopen voor gemaakte fouten. Max Verstappen pleit er dan ook voor dat de F1 dat ook meer gaat doen.

Het geweldige F1 seizoen van 2021, eindigde in controverse. Door een ad hoc interpretatie van de geldende regels, kreeg onze held Max Verstappen alsnog de kans om in de laatste ronde zijn rivaal Hamilton in te halen. Fans wisten toen al: die kans pakt Max natuurlijk. En dat deed hij dus ook. Een straatfeest waardig voor de Nederlandse fans, maar een extreme domper voor Lewis Hamilton en de zijnen.

Daar de nederlaag van de laatsten direct herleidbaar was naar de beslissingen van wedstrijdleider Michael Masi, werd de positie van de Australiër controversieel. Het begon eigenlijk allemaal al een race eerder in Saoedie-Arabië. Daar vond een onvervalst staaltje handjeklap plaats om gridposities bij de tweede herstart.

Echte kenners identificeerden direct: dit kan op geen enkele manier door de beugel in een sport met een reglement dat dikker is dan de hele verzameling Lord of the Rings boeken. Misschien wel een probleem voor Masi was echter dat velen hem achteraf hier juist kudos voor gaven. Dat had alles te maken met het feit dat, hoewel het proces niet juist gevolgd was, mensen wel konden leven met de uitkomst. Masi kreeg dus juist een soort positieve stimulans om vaker zo te freestylen als een alleenheerser.

Het probleem daarvan, bleek dus een race later. Masi deed in feite ‘hetzelfde’ en vulde opnieuw de regels in naar wat hij zelf juist achtte. Alleen, opeens waren er echter een stuk meer mensen die de uitkomst daarvan, niet zo konden waarderen. Onder die mensen ook Toto Wolff, Lewis Hamilton en bijna iedereen met een driepuntige ster op de borst. Zodoende kwam er een gedegen onderzoek naar het (gebrek aan) proces wat aan de beslissing ten grondslag lag.

Als gevolg daarvan is Masi nu niet meer de wedstrijdleider. Of het gevolg zo draconisch moest zijn, daar valt over te twisten. Dat het goed is dat de FIA verantwoording neemt voor gemaakte fouten, in plaats van deze te bedekken middels de arrogantie van de macht, is eigenlijk alleen maar verfrissend en goed.

Dat is ook de mening van onze held Max Verstappen. Zelf had hij -uiteindelijk- het voordeel van het gemodder met de regels. Toch juicht hij het toe dat de FIA nu haar rapport over de kwestie openbaar heeft gemaakt. En meer nog: Max vindt dat de FIA dat eigenlijk jaarlijks verantwoording moet afleggen in een dergelijk rapport. Net als iedere organisatie, zou de FIA volgens Max namelijk juist open moeten staan voor kritiek en vervolgens voor zelfverbetering. Bij Sky Sports F1 laat Max optekenen:

Een dergelijk onderzoek zou ieder jaar moeten plaatsvinden. Ik denk dat je als organisatie of als team altijd wil proberen om dingen te verbeteren en om dingen beter te doen. Dat is wat mij betreft een heel natuurlijk proces wat moet gebeuren. Max Verstappen, houdt van transparantie, degelijke processen en verantwoording nemen

