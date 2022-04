Tesla zet weer een sprankelend afzetrecord neer

Tesla blijft maar scoren als een speer en zet weer een afzetrecord neer.

De auto industrie heeft het maar moeilijk dezer dagen. Gisteren schreven we nog over Duitsland, waar sinds 1975 niet meer zo weinig auto’s meer gebouwd zijn als vorig jaar. Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Tesla blijft namelijk maar op wonderbaarlijke wijze alle problemen trotseren en afzetrecord na afzetrecord te boeken. En ook dit kwartaal is het weer raak.

In Q1 van 2022 zette Tesla namelijk 310.000 auto’s af bij klanten. Dat zijn er nipt (2.000) meer dan in Q4 2021. Tesla’s productie was wel ietsje lager dan in Q4 2021, maar dankzij de nodige voorraad kon het merk alsnog meer auto’s afleveren. Het aantal van 310.000 is een stijging van 69 procent (noice) ten opzichte van Q1 2021. In dat kwartaal leverde Tesla slechts 184.400 auto’s af.

De Model Y en Model 3 nemen nog steeds het leeuwendeel van de afzet voor hun rekening. De twee modellen zijn samen goed voor 295.324 hopelijk tevreden klanten. De Model S en Model X, Tesla’s toppers, zijn een stuk zeldzamer. Daarvan werden er samen ‘slechts’ 14.727 afgeleverd.

Gedurende het kwartaal moest de fabriek in Shanghai nog twee keer een korte periode dicht dankzij COVID-19. Was dat niet het geval geweest, had Tesla dus nog wat meer auto’s kunnen bouwen. In Q2 kan Tesla dus best mogelijk voor het volgende afzetrecord gaan. Het aandeel Tesla zal maandag wel weer door de grens van 1.100 Dollar heen knallen. Man man man…Die Elon blijft ook maar gaan. Is Tesla dan toch inevitable?