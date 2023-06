Verstappen rijdt komend raceweekend voor McLaren

Verstappen en McLaren gaan het volgende raceweekend samenwerken.

Ja, je leest het goed: Verstappen gaat de GP Oostenrijk in een McLaren rijden. Uiteraard zijn er meerdere hondjes die fikkie heten. Het gaat niet om Max, maar om zijn vader: Jos! Tegenwoordig is Jos Verstappen ‘de vader van’, maar vergeten we dat hij zelf een meer dan uitstekend coureur was.

Sterker nog, er was best wel een hype op hem. Jos Verstappen reed namelijk de pannen van het dak in de Duitse Formule 3, die hij op zijn naam schreef. Op basis daarvan waren er meerdere Formule 1-teams geïnteresseerd in de kwaliteiten van de Nederlandse coureur. Vergeet niet dat dit de vroege jaren ’90, dus met relatief veel paydrivers als veldvulling.

Verstappen bij McLaren

Jos Verstappen had er bij Footwork een testsessie opzitten. Dat was toen een middenmotor. Coureurs als Michele Alboreto haalden er af en toe punten mee. Vergeet niet dat je toen punten kreeg vanaf P6 of hoger, dus een knappe prestatie. Maar terug naar Jos. Niet alleen Footwork en Benetton (waar hij naartoe zou gaan) hadden interesse, McLaren had dat ook.

En nu komt het bijzondere: de twee worden weer herenigd. Jos Verstappen gaat namelijk een auto van McLaren Racing rijden het aankomende F1 raceweekend. Dat zal niet in de MP4/8 zijn, waar Jos The Boss in 1993 in reed (afbeelding boven). Nee, het is de M8F (afbeelding onder). Dat is een hele brute Can-Am raceauto met een hele dikke 8,8 liter V8. Deze levert ongeveer pk’s (800 pk) als kilogrammen (840 kg).

Wacht, er zijn meer!

Maar wacht, is er is meer! Jos Verstappen is namelijk niet de enige die een historische raceauto gaat rijden. Juan Pablo Montoya zal ook met een McLaren M8F gaan rijden. Oostenrijker Alexander Wurz neemt plaats in een McLaren M8C. Mark Webber zal ten tonele verschijnen in een Lola 1165 en uiteraard is David Coulthard aanwezig (in een McLaren M6B).

Verrassend is ook dat de Helmut Marko rondjes zal rijden in een BRM 157. Deze zes auto’s maken onderdel van de Legends Parade. Wedden dat die racers beter klinken dan de huidige Formule 1-auto’s?

Via: De Telegraaf