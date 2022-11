McLaren gaat dit weekend sigaretten promoten met speciale livery

Tabaksreclame mag niet meer, maar reclame voor sigaretten is geen enkel punt.

Hoe fraai en iconisch Marlboro- en John Player Special-livery’s ook waren, het is een goede zaak dat ze uitgebannen zijn. Longkanker is ten slotte niet iets wat gepromoot hoeft te worden.

Deze ban op tabaksreclame is inmiddels alweer geruime tijd van kracht, maar er mag nog wel gewoon reclame gemaakt worden voor e-sigaretten. Terwijl dit normaalgesproken ook onder het verbod op tabaksreclame valt.

Toch gaat McLaren dit weekend op een opvallende manieren e-sigaretten promoten. De auto krijgt namelijk een compleet andere livery, in samenwerking met e-sigarettenfabrikant Vuse. Daarmee zullen ze in Abu Dhabi acte de presènce geven.

Het is niet de eerste keer dat McLaren dit doet. Vorig jaar hadden ze namelijk eveneens een speciale livery voor de GP van Abu Dhabi, ook gesponsord door Vuse. Maar dat is iedereen natuurlijk al lang vergeten, want alle aandacht ging uit naar Mercedes en Red Bull.

Vuse is overigens een merk van British American Tobaco, net als Velo. Die laatste naam zou je ook bekend voor moeten komen, want die staat al het hele jaar prominent op de McLaren. Velo is een merk van nicotinezakjes.

Dat e-sigaretten ook niet onschuldig zijn blijkt wel uit de foto’s die McLaren deelt. Op alle foto’s staat namelijk de disclaimer “Alleen 18+. Vuse bevat nicotine en is verslavend.”

Enfin, als je dit weekend deze auto ziet rijden en je denkt: welk team is dat? McLaren dus. Dan weet je dat in ieder geval.