Supra GT4 Edition is een prima investering

Met de Supra GT4 Edition kun je lekker geld verdienen, als de geschiedenis zich herhaalt.

Als je kijkt naar de Japanse sport auto’s uit de jaren ’90, zal je iets zijn opgevallen. Ze zijn nu heel erg duur geworden. Gisteren nog kwam de Skyline GT-R in Midnight Purple II voorbij waar de verkoper vier ton voor vraagt. Toegeven, dat zijn twee ‘droomtonnen’, maar 2 ton voor een originele R34 met weinig kilometers is niet zo’n vreemde prijs. Met name niet als het een bijzondere uitvoering is.

Uiteraard is iedereen al te laat en vergaten we de auto te kopen toen ze nog betaalbaar waren. Uithuilen en opnieuw proberen, dus. Dat kan met deze Toyota GR Supra GT4 100th Edition Tribute, zoals deze voluit heet. Dat is een Japans sportwagen die je nu nog nieuw kunt krijgen.

Hoedtik aan de GT4-racers

De Toyota GR Supra GT4 100th Edition Tribute is een hoedtik aan de Supra GT4 raceauto’s. Het zal je niet ontgaan zijn dat iets eerder dit jaar Toyota zijn honderdste raceauto heeft afgeleverd. Speciaal voor deze editie is de kleur Plasma Orange. Dat doet het later altijd goed op veilingen, als je een unieke kleur hebt.

De lichtmetalen velgen zijn matzwart, evenals de optionele achterspoiler. We kunnen ons niet voorstellen dat iemand die spoiler níet bestelt. Achter de zwarte velgen zijn zwart gelakte remklauwen, voorzien van GR-logo’s.

Supra GT4 Edition is lichter

In het interieur is de Supra GT4 Edition een feestvarken van jewelste. De bekleding is volgens Toyota ‘suède-achtig’. Dus alcantara, maar dat is eigenlijk een merknaam dus noemen ze het niet zo. De pookknop van de handbak is wél van echt suède. Verder heeft de kofferbakmat oranjestiksels en is het interieur voorzien van carbon accenten. Er is een koolstofvezel badge waarop staat ‘GT4 100th Edition Tribute’, om je eraan te herinneren dat jij in een heel bijzondere auto zit.

Voor een lager gewicht is er een aangepaste audio (lees: goedkopere) en zijn de stoelen lichter, dankzij de handmatige verstelling. In totaal is de GT4 100th Edition Tribute 38,6 kilogram lichter dan een gewone Toyota Supra met automaat. We schatten zo in dat de grootste winst de handbak is. De BMW B58-motor is goed voor 340 pk, wij hebben nog niet de 382 pk variant die ze in de VS wel hebben. Prijzen zijn nog niet bekend.

