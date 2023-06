Deze megavette Toyota concept gaat in productie!

Op basis van de Toyota GR GT3 concept komt er straks een raceauto, maar er staat óók een straatversie op de planning. Hoe vet is dat?

Toyota heeft altijd wel sportieve modellen gehad, maar ze hebben vooral ook heel veel dodelijk saaie modellen gemaakt. Een jaar of 15 geleden was het modellengamma van Toyota ronduit slaapverwekkend. De japanners doen nu echter hun uiterste best om het suffe imago van zich af te schudden, met auto’s als de GR 86, de nieuwe Supra, de GR Yaris en de GR Corolla.

Maar er is meer… Toyota liet vorig jaar op de Tokyo Motor Show de GR GT3 zien en daar hebben ze ook grote plannen mee. Deze bijzonder gave concept car is een voorbode voor een GT3-raceauto. De bedoeling is dat de auto in 2026 deel gaat nemen aan het WEC.

Dit zegt Rob Leupen, Director Business Operations bij Toyota Motorsport (ja, dat is gewoon een Brabander), tegenover Motorsport.com. Naar verluidt zal de auto niet als Toyota gaan racen, maar als Lexus. Rob bevestigt dit nog niet definitief, maar zegt wel dat het daar op dit moment op lijkt.

Wat nog veel interessanter is: Toyota heeft ook plannen om een straatversie van deze auto uit te brengen. Volgens Rob Leupen past het in de filosofie van Toyota om een auto met race-DNA voor de openbare weg te hebben.

Deze straatauto zou dan waarschijnlijk ook als Lexus door het leven gaan. Al zou dat misschien een beetje dubbelop zijn, omdat Lexus ook al een LFA-opvolger in de pijplijn heeft zitten. En die krijgt niet alleen een elektrische aandrijflijn, maar komt ook nog met een V8.

Over de aandrijflijn is van de GR GT3 is overigens nog niks bekend, dus er is nog een hoop onduidelijk. Één ding weten we wel: een straatversie van deze concept car kan wat ons betreft niet snel genoeg komen!