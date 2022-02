Verstappen: titel verdiend gewonnen, niet bezoedeld

Een Britse krant zaagt aan stoelpoten, maar Verstappen blijft nuchter. Volgens Verstappen is de titel verdiend gewonnen.

Het is een bijzonder fenomeen: chauvinisme. Normaal gesproken waren de Nederlandse en Britse F1-media het redelijk vaak met elkaar eens. Echter, afgelopen jaar was er een duidelijke splitsing tussen de beide landen. Logisch, beide landen hadden een topkandidaat voor de F1-wereldtitel voor coureurs.

Na de laatste race (om specifieker te zijn, de laatste ronde van de race) is de Britse pers vrij zoutig gebleken (zoals de Hollandse media erg tevreden was met de gang van zaken, eerlijk is eerlijk). Verstappen zou een onverdiende titel op zak hebben en Lewis was wederom de ware en gracieuze winnaar. Maar ook de Britten moeten door en The Guardian doet dat met een interview met niemand minder dan… Max Verstappen!

Verschrikkelijk voor Hamilton?

In eerste instantie gaat dat om de overwinning van Verstappen, gelukkig. Uiteraard is het verlies van Hamilton veel belangrijker en mag Verstappen daar zijn uitspraken over doen. Want is het niet verschrikkelijk wat Hamilton is overkomen?

Voor mijzelf is dat lastig om voor te stellen, ik ben namelijk geen zevenvoudig wereldkampioen. Als ik dat wel was geweest, dan doet het een beetje minder pijn, dan wanneer het om je eerste kampioenschap gaat. Om de hele race te leiden en het dan te verliezen op de laatste ronde zou veel erger zijn als het gaat om je eerste titel, dan wanneer je er al zeven op zak hebt. Max Verstappen, heeft nog geen medelijden.

Verstappen titel verdiend gewonnen?

Maar dan moet natuurlijk de vraag gesteld worden: vind Verstappen niet dat alle controverse zijn wereldtitel overschaduwd? Er zijn namelijk mensen op Twitter die dat wel vinden.

Nee, totaal niet. Ik heb een heel erg goed seizoen gehad en ik denk dat ik het verdiend heb. Ik heb ook heel veel pech gehad. Mensen zullen zich de laatste race herinneren, maar als je naar het gehele seizoen kijkt, had het kampioenschap al veel eerder beslist moeten worden. Max Verstappen, vindt dat Max Verstappen de titel verdiend gewonnen.

Waarvan akte!

Het hele interview kun je hier lezen!