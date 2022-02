Porsche Taycan Sport Turismo rijtest en video, deze wil je hebben!

De Porsche Taycan Sport Turismo is misschien wel de lekkerste variant binnen de Taycan-familie.

Porsche Taycan is succesnummer

Een schot in de roos, mogen we de Porsche Taycan zo noemen? In feite wel, want de cijfers spreken voor zich. In 2021 verkocht Porsche meer dan 300.000 auto’s, waarvan 14 procent een Taycan-badge had. Dat komt neer op 41.000 exemplaren. Met name in Duitsland, Noorwegen, België en het Verenigd Koninkrijk is het een kwestie van uitdelen. Nederland doet het ook niet slecht.

Derde Taycan-variant

Na de Taycan Sedan en Taycan Cross Turismo introduceert Porsche nu de Sport Turismo. Dat is in feite een Cross Turismo, maar dan zonder modderlaarzen. Je hebt niet de kunststof bumperelementen of de verhoogde bodemvrijheid. Je levert niet in op looks, want de Sport Turismo oogt heel erg sexy. Ten opzichte van de Taycan Sedan heb je – net als in de Cross Turismo overigens – 45 mm meer hoofdruimte achterin en 9 mm meer hoofdruimte voorin.

Nadelen, zijn die er ook? Jawel hoor. De Porsche Taycan Sport Turismo heeft net als de overige Taycan-modellen wat dikke B-stijlen. Het zicht naar achteren is daarnaast wat beperkt. Een smalle achterruit en dikke D-stijlen zijn daarvan de oorzaak.

Bagageruimte Taycan Sport Turismo

Uiteraard heb je ook een iets grotere bagageruimte. Hoe ruim de kofferbak precies is, hangt af van de uitrusting. In combinatie met het Sound Package Plus heeft hij een inhoud van 446 liter (Sedan: 407 liter). Als het Bose Surround Sound System aan boord is (standaard vanaf de Taycan Turbo Sport Turismo), is dat 405 liter. Met de rugleuningen van de achterbank neergeklapt (60:40 deelbaar) is er minimaal 1.171 en maximaal 1.212 liter bagageruimte beschikbaar. De frunk heeft een opslagcapaciteit van 84 liter.

Basisversie het populairst

Tot zover even wat basisfeiten. Laten we ook eens naar het gamma van de Sport Turismo kijken. In ons vlakke kikkerlandje zal vooral de basisversie de populairste variant zijn. Dat is ook een prijskwestie, want rijden in een Taycan Sedan met achterwielaandrijving kan voor 89.200 euro. De nieuwe Taycan Sport Turismo is slechts een fractie duurder. Die is er vanaf 90.800 euro. Dat is een prijsverschil van slechts 1.600 euro. Dat is niet veel geld voor meer hoofdruimte en bagageruimte.

Taycan RWD

Voor die kleine 91 mille krijg je direct een versie die wat betreft performance niet teleurstelt. De sprint van 0 naar 100 km/u kost je 5,4 seconden en de topsnelheid bedraagt 230 km/u. Wil je de absolute topversie? Neem dan de Taycan Sport Turismo Turbo S. Die heeft 761 pk en 1.050 Nm aan systeemvermogen. Goed voor een 0-100-tijd van 2,8 seconden en een topsnelheid van 260 km/u. Bloedjesnel, geloof ons.

Star Wars

Zelfs in natte omstandigheden is de reactie op het gaspedaal misselijkmakend fel. Bam! Instant power. En het gaat maar door. Leuk detail is het overschakelen van de tweetraps automaat. In Sport Plus gaat dat gepaard met een soundtrack afkomstig uit een Star Wars-film. Zelden vinden we geluid uit de speakers iets toevoegen, maar in dit geval is het echt een mechanische sound waardoor je haast het gevoel krijgt met een benzine-auto te rijden. Knap gedaan van Porsche.

Het modellengamma

Er zijn vijf varianten verkrijgbaar van de Porsche Taycan Sport Turismo:

408 pk Taycan Sport Turismo – 90.800 euro

530 pk Taycan 4S Sport Turismo – 111.500 euro

598 pk Taycan GTS Sport Turismo – 137.300 euro

680 pk Taycan Turbo Sport Turismo – 158.800 euro

761 pk Taycan Turbo S Sport Turismo – 192.700 euro

Graag verduidelijken we ook even hoe het Taycan-gamma zich opbouwt:

408 pk Taycan Sedan – 89.200 euro

408 pk Taycan Sport Turismo – 90.800 euro (+1.600 euro)

476 pk Taycan 4 Cross Turismo – 99.500 euro (+8.700 euro)

Verschillende batterijen

Belangrijk om te weten is dat Porsche op de basisversie en de 4S-variant optioneel de Performance Battery Plus levert. De meerprijs voor die batterij bedraagt voor de basisversie 6.044 euro. De standaard batterij heeft een bruto capaciteit van 79,2 kWh. Kies je de grotere Plus-batterij, dan is er bruto 93,4 kWh voorhanden. Als we kijken naar de basisversie met normale batterij, dan is er sprake van 433 kilometer actieradius (WLTP). Met grotere batterij groeit dat naar 492 kilometer.

Wil je de versie met de grootste actieradius? Ga dan voor de Taycan 4S Sport Turismo met een bereik van maximaal 498 kilometer (WLTP). De varianten GTS, Turbo en Turbo S hebben altijd de grotere Performance Battery Plus.

In de praktijk moet je rekening houden met 417 tot 492 kilometer range voor de instapper met grotere batterij. Je batterij groeit dan van 79,2 kWh bruto naar 93,4 kWh bruto (netto 83,7 kWh).

Overzicht prestaties Porsche Taycan Sport Turismo

Model Overboost kW (pk) Vermogen kW (pk) Max koppel (Nm) 0-100 km/u 0-200 km/u Top Actieradius (WLTP) Sport Turismo PB 300 (408) 240 (326) 345 5,4 17,6 230 km/u 433 Sport Turismo PB+ 350 (476) 280 (380) 357 5,4 16,5 230 km/u 492 4S Sport Turismo PB 390 (530) 320 (435) 640 4,0 13,3 250 km/u 441 4S Sport Turismo PB+ 420 (571) 360 (490) 650 4,0 12,9 250 km/u 498 GTS Sport Turismo PB+ 440 (598) 380 (517) 850 3,7 12,0 250 km/u 490 Turbo Sport Turismo PB+ 500 (680) 460 (625) 850 3,2 10,6 260 km/u 491 Turbo S Sport Turismo PB+ 560 (761) 460 (625) 1.050 2,8 9,6 260 km/u 458 PB+ = Performance Battery Plus

Opladen Taycan Sport Turismo

De maximale laadkracht is afhankelijk van de gekozen batterij. Met de standaard batterij (Performance Battery) is dat 225 kW maximaal. Kies je de Performance Battery Plus, dan kun je maximaal met 270 kW opladen. Beide accu’s kunnen in 22,5 minuten van 5 procent naar 80 procent worden geladen. Dit betekent dat er na vijf minuten laden genoeg stroom is om 100 kilometer te rijden.

Heerlijke auto

Wat rijden betreft stelt deze nieuwe Taycan Sport Turismo echt niet teleur. Maar dat deden de Taycan Sedan en Cross Turismo ook niet. Waar elektrische auto’s in het algemeen vrij afstandelijk aanvoelen, is het tegendeel waar bij de Taycan. Je voelt werkelijk alles en Porsche weet heel goed het hoge voertuiggewicht te maskeren. Het is een echte rijdersauto voor de liefhebber.

4S is de betere allrounder

Zelfs in winterse omstandigheden – we reden in de omgeving van Salzburg met de Taycan Sport Turismo – is het gevoel van controle intens. Het is bijzonder hoeveel vertrouwen deze auto geeft in bochten. Zelfs op een besneeuwde bergpas – die Porsche speciaal voor deze introductie heeft afgehuurd – biedt de 4S-variant bizar veel grip. Je kunt ver gaan en nog altijd een stevig tempo opbouwen. Ook met uitgeschakelde PSM (Porsche Stability Management) – door Porsche gekscherend ook wel ‘Please Save Me’ genoemd – blijft de controle maximaal. In het vlakke Nederland zal de RWD-versie volstaan, maar de 4S-uitvoering is net wat meer de betere allrounder.

In de Taycan Sport Turismo Turbo S-variant hebben we ook kunnen rijden. Uiteraard is die topversie extreem snel. Verbluffend snel zelfs, terwijl de controle over de auto optimaal blijft. Leuk als je bijna 200.000 euro te besteden hebt, maar ook een 4S is al rap zat, laat staan een basisversie.

Sowieso is de Sport Turismo de meer praktische keuze ten opzichte van de sedan. En dat voor een slechts zeer beperkte meerprijs voor de basisversie. Absoluut de moeite waard dus, alleen klinkt een BMW i4 M50 met 544 pk en een vanafprijs van 73.429 euro ook heel interessant. Scheelt de nodige euro’s. Alleen dat Porsche-logo he. Dat heeft iets magisch. Niet voor niets slijt Porsche dik 300.000 auto’s per jaar…