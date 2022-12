Verstappen valt door F1-teambazen opnieuw in de prijzen

Max Verstappen heeft opnieuw een prijs te pakken, met dank aan de teambazen.

Eerder ging het Nederlandse talent er vandoor met de titel Sportman van het Jaar hier in ons kikkerlandje. Geheel in lijn met zijn prestaties dit jaar, krijgt hij ook de titel ‘Beste coureur van 2022’. Het leuke hieraan is dat niet het publiek, maar de Formule 1-teambazen zelf de beste coureur kiezen. En je zou denken denken dat zij er echt verstand van hebben!

Max Verstappen beste coureur 2022

Als je voor de tweede keer op rij wereldkampioen bent geworden, kunnen de teambazen natuurlijk niet om je heen. Na elk seizoen krijgen de teambazen de gelegenheid van de officiële F1-website om hun persoonlijke top tien door te geven. De punten die ze kunnen geven is eigenlijk hetzelfde als bij een Grand Prix.

Dus: de eerste coureur krijgt 25 punten en de laatste 1 punt. Max heeft dus de meeste punten gekregen. De teambazen waren ongetwijfeld onder de indruk van het feit dat hij kampioen is geworden, maar ook de manier waarop. Nog nooit heeft een F1-coureur zoveel wedstrijden in één seizoen gewonnen. Ander leuk detail is dat hij daarmee 454 punten in totaal bij elkaar sprokkelde, dat is nog niet eerder voorgekomen.

207 punten voor Max

Van de teambazen ontving de Nederlander 207 punten, Charles Leclerc eindige op de tweede plek met 144 punten. Max heeft dus met overmacht gewonnen. De derde plek gaat naar de Brit George Russel met 127 punten. Lewis Hamilton vinden we op plek vier met precies 100 punten, gevolgd door Max zijn teamgenoot Sergio Pérez met 91 punten. Pérez is overigens de hoogste nieuwe binnenkomer in de top 10.

De gehele top tien ziet er als volgt uit: