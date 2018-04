Verstappen valt stil tijdens training Bahrein

De eerste vrije training van de GP van Bahrein is voor Max Verstappen zeer slecht begonnen.

Tijdens de training klaagde de Nederlandse coureur over problemen met zijn Renault-motor, hij verloor al het vermogen. Zonder een tijd te noteren moest Max zijn auto langs de kant zetten. Hij haalde de pitstraat net niet, maar duwde samen met de marshalls zijn bolide terug naar de pits van Red Bull.

“I’m running out of speed, the car is not accelerating”, zo meldde de Nederlander over de boordradio.

De kans dat we Max nog in actie gaan zien tijdens de eerste vrije training is zeer klein. Red Bull spreekt van een elektronisch probleem en zou hard er hard aan werken om de auto van Verstappen toch nog de baan op te krijgen:

Max back in the garage during FP1 as the Team investigate an electrical issue with his #RB14. Team hard at work in the hope he’ll be back out for the session.

Om 17u staart de tweede vrije training (tot 18:30). Morgen is van 14:00-15:00 de derde vrije training, vervolgens start om 17u de kwalificatie. De race is zondag om 17:10. De uitslag van vorig jaar lees je hier.